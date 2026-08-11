Запасы нефти в Стратегическом резерве США впервые с 1983 года опустились ниже 300 млн баррелей на фоне войны с Ираном

Стратегический нефтяной резерв (SPR) США впервые с 1983 года опустился ниже отметки в 300 млн баррелей, сообщает CNBC. По данным Министерства энергетики, за прошлую неделю резерв сократился на 6,1 млн баррелей — до 298,7 млн.

Резерв, созданный в 1975 году, продолжает истощаться из-за войны с Ираном. В марте президент США Дональд Трамп распорядился выпустить на рынок 172 млн баррелей после того, как Иран перекрыл экспорт нефти через Ормузский пролив, что привело к крупнейшему за всю историю сбою поставок сырой нефти. Разрешённая ёмкость хранилища составляет 714 млн баррелей. После завершения начатого в марте высвобождения запасы SPR должны упасть примерно до 243 млн баррелей.

По данным представителя Минэнерго, о которых в июле сообщал телеканал CNBC, минимальный объём нефти, необходимый для безопасной эксплуатации резерва, составляет около 70 млн баррелей. Дэвид Голдуин, занимавший при президенте Бараке Обаме пост спецпредставителя Госдепартамента по международным энергетическим вопросам, заявил CNBC, что запаса прочности пока достаточно.

В то же время в майском докладе Счётной палаты правительства США (GAO) говорится, что более четверти запасов SPR по состоянию на декабрь 2025 года были недоступны для извлечения из-за одновременных ремонтных работ и аварий в соляных кавернах — это соответствует минимум 103 млн «замороженных» баррелей, подсчитали в июле аналитики Rapidan Energy. GAO предупредила, что возможности резерва по забору, распределению и заполнению нефти уже ограничены и будут находиться под угрозой и дальше как из-за старения оборудования, так и масштабной модернизации, призванной эту проблему решить.

CNBC отмечает, что практика масштабных изъятий из SPR в последние годы становится всё более частой: в 2022 году президент Джо Байден распорядился выпустить 180 млн баррелей на фоне скачка цен после вторжения России в Украину, что стало крупнейшим единовременным изъятием за всю историю резерва. В GAO назвали тот эпизод «незапланированным стресс-тестом» для системы. Как отметил Голдуин, каждое такое изъятие ускоряет износ скважин и оборудования: «Это как с любой вещью — чем активнее используешь, тем больше приходится обслуживать».