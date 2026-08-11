Морской экспорт российской нефти упал до минимума с мая — Bloomberg

Поставки российской нефти за рубеж опустились до самого низкого уровня с конца мая — за четыре недели по 9 августа они составили 3,71 млн баррелей в сутки. Об этом свидетельствуют данные о движении танкеров, собранные Bloomberg. Отмечается, что ключевые порты на Балтике и Чёрном море работают заметно ниже своей мощности, а рост отгрузок, который сопровождал украинские удары по российским НПЗ, продолжает сходить на нет.

Как пишет агентство, всплеск экспорта в конце июня и начале июля был связан с тем, что нефть, которую заводы не могли переработать, уходила на внешний рынок. Во второй половине июля атаки на нефтепереработку ненадолго прекратились — Киев переключился на танкеры в Чёрном море и склады Wildberries в западных регионах России, что дало НПЗ передышку для ремонта и, вероятно, вернуло часть баррелей с экспортного направления. В августе всё вернулось к предыдущей ситуации: только за первую неделю месяца украинские силы атаковали пять российских НПЗ и еще два — на этой неделе. Возврат к ударам по переработке произошел после того, как Киев согласился не атаковать часть нероссийских танкеров и черноморскую инфраструктуру рядом с Новороссийском.

Bloomberg пишет, что атаки на суда сократили загрузку в Новороссийске примерно вдвое от недавних пиковых значений, а из-за роста напряженности Анкара на короткое время останавливала проход через черноморские проливы для судов, следующих в порты России и Украины. Отгрузки из балтийской Усть-Луги на прошлой неделе тоже шли вдвое ниже уровня двухнедельной давности, причины замедления неясны. За неделю по 9 августа 32 танкера приняли 22,78 млн баррелей российской нефти против 24,49 млн на 35 судах неделей ранее, среднесуточные отгрузки снизились с 3,5 млн до 3,25 млн баррелей.

Валовая стоимость экспорта в среднем за четыре недели почти не изменилась и составила $1,7 млрд в неделю, прибавив $10 млн, — падение объемов перекрыл рост цен. Сорт Urals балтийской отгрузки подорожал примерно на $4,30 — до $63,80 за баррель, черноморской — на $4,10 — до $62,70, тихоокеанская ESPO прибавила $1,40 и стоила в среднем $69,63 за баррель. Цены поставок в Индию росли третью неделю подряд и достигли $83,33 за баррель. При недельном подсчете стоимость экспорта, наоборот, упала примерно на $170 млн — до $1,49 млрд.

Отгрузки азиатским покупателям снизились с 3,62 млн до 3,5 млн баррелей в сутки, на суда с китайскими портами назначения приходилось 1,16 млн, на индийское направление — 770 тысяч, хотя эта цифра, как отмечается, скорее всего будет пересмотрена в сторону повышения. Объем российской нефти в море сократился примерно до 107 млн баррелей. Четыре партии Urals по-прежнему стоят на якоре у египетского порта Мерса-эль-Хамра, где ожидание разгрузки растянулось до полутора месяцев против менее чем недели в начале года, а около 30 партий арктической нефти с начала года остановились у архипелага Риау восточнее Сингапура, где грузы переваливают на другие суда, часто скрывая координаты.

Ранее сообщалось, что Волгоградский НПЗ приостановил работу после налета беспилотников.