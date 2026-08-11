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Новости

Ливан первым в арабском мире отменил смертную казнь

The Insider
Фото: EPA

Фото: EPA

Парламент Ливана проголосовал за отмену смертной казни, заменив ее пожизненным заключением с принудительными работами. Страна стала первой в арабском мире, отказавшейся от высшей меры наказания, отмечает ABC News.

За отмену высказалось большинство из 128 депутатов, против выступила только фракция «Хезболлы». Присутствовавший в зале министр юстиции Адель Нассар назвал голосование «историческим шагом» для страны.

Фактически казни в Ливане не приводили в исполнение с января 2004 года, когда в стране начал действовать неофициальный мораторий. При этом суды продолжали выносить смертные приговоры, но их приостанавливали или заменяли другими наказаниями. Правозащитники, добивавшиеся либо закрепления моратория, либо полной отмены казни, приветствовали решение парламента. Исследователь Human Rights Watch по Ливану Рамзи Кайс заявил:

«Смертная казнь уникальна своей жестокостью и необратимостью и поражена произволом, предвзятостью и ошибками».

Он добавил, что страна окончательно откажется от наказания, которое никогда не следовало назначать.

Как именно будут исполнять новый приговор, неясно: часть депутатов признала, что условия наказания с принудительными работами пока не определены. Работы прописаны в ливанском законодательстве и фигурируют в решениях судов, но в последние годы почти не применялись — отмечается, что у обедневшего государства не хватает ни средств, ни возможностей содержать людей в переполненных тюрьмах.

Отмена казни совпала с обсуждением в парламенте спорного закона о всеобщей амнистии — крупнейшей с окончания пятнадцатилетней гражданской войны в 1990 году. Документ позволит сократить сроки или освободить осужденных боевиков и наркоторговцев, за отдельными исключениями. Родственники ливанских военных, погибших или пострадавших от действий исламистских группировок, неоднократно выходили на протесты против амнистии — некоторые говорили, что рассчитывали на казнь убийц, а не на смягчение приговоров.

Ранее сообщалось, что суд в Дамаске заочно приговорил бывшего президента Сирии Башара Асада к смертной казни. После свержения Асада в 2024-м Россия предоставила ему убежище.

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