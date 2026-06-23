В Иордании впервые за девять лет применили групповую смертную казнь, были повешены шесть человек

В Иордании 21 июня были казнены через повешение шестеро мужчин, что стало первым аналогичным случаем с 2017 года. Все шестеро были осуждены Судом государственной безопасности Иордании, в который входят гражданские и военные судьи. Два приговора были связаны с терроризмом, три — с незаконным оборотом наркотиков. Об этом сообщает Human Rights Watch.

Двоих казненных зовут Махмуд Наеф Муса и Анвар Адель Салех. Оба были осуждены по делу так называемой Салтской ячейки (по названию провинции Салт). По версии обвинения, участники ячейки 10 августа 2018 года взорвала бомбу возле совместного патруля сил безопасности рядом с местом проведения ежегодного фестиваля в городе Фухейс, убив двух сотрудников жандармерии и ранив шестерых. Еще четверо сотрудников полиции погибли на следующий день во время операции по задержанию подозреваемых в организации взрыва.

Третий казненный, Ибрагим Мансур, в декабре 2022 года устроил засаду на полицейский патруль в городе Маан, в результате чего погиб заместитель директора полицейского управления Маана Абдулраззак аль-Далабих. Трое остальных осужденных казнены за убийства правоохранителей во время операций по борьбе с наркотрафиком.

В декабре 2014 года Иордания восстановила смертную казнь после восьмилетнего неофициального моратория, казнив 11 человек, осужденных за убийство. В марте 2017 года были казнены 15 мужчин, 10 из которых были осуждены Судом государственной безопасности по обвинениям, связанным с терроризмом. При этом смертные приговоры ежегодно получают несколько сотен человек.

«Проведение шести казней за одно утро знаменует собой резкое возвращение к практике, которую Иордания применяла лишь спорадически с момента восстановления смертной казни 12 лет назад», — заявил Адам Кугл , заместитель директора по Ближнему Востоку в Human Rights Watch.