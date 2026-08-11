Женщин-заключенных в России вербовали санитарками на войну и требовали от них секс-услуг, угрожая отправить на передовую — «Верстка»

Минобороны России в 2024 году впервые начало массово отправлять на войну с Украиной женщин из исправительных колоний, но вместо обещанного помилования многие из них столкнулись с сексуальным насилием со стороны командиров, вымогательством денег и угрозами «обнуления». Об этом пишет «Вёрстка», основываясь на голосовых сообщениях, документах, переписке и показаниях военнослужащих и их родственников. Вербовщики предлагали заключенным годовой контракт, оклад от 220 тысяч рублей, 1–3 млн рублей за ранение, 5 млн рублей в случае гибели и снятие судимости.

Как пишет «Вёрстка», сам проект получил название «Выбор», а контрактниц в армии стали называть «вэшками» — по первой букве. Первую партию набрали в начале 2024 года на юге России — без отбора и подготовки, и, по словам источника издания, участвовавшего в проекте, эта группа быстро понесла потери от самострелов, наркомании и внутренних конфликтов, а также в боях. Выживших перевели санитарками в тыловые госпитали.

По словам одной из санитарок, злоупотребления начались сразу: первый же комбат заявил женщинам, что может отправить их на передовую, где гибнут немедленно, а может оставить при госпитале, — но для этого нужно прийти к нему ночью. Некоторые согласились и лишь потом поняли, что офицер вообще не мог влиять на распределение.

Осенью 2024-го вербовщики приехали в колонию в поселке Бозой Иркутской области, где обучить женщин тактической медицине за две недели поручили волонтерам из числа бывших бойцов ЧВК Вагнера. Из 73 осужденных сформировали экспериментальное медицинское подразделение и под Новый 2025 год вывезли в Луганскую область, в 370-й медицинский батальон.

Одной из них была 37-летняя Людмила Полтаракова, отбывавшая четырнадцатилетний срок за сбыт наркотиков, в прошлом мастер спорта международного класса по армлифтингу. По ее заявлению военному следователю, командир 12-го танкового полка Сергей Житков с позывным Оскол насиловал ее с февраля по март 2025 года, вызывая к себе под предлогом «спортивного массажа», а в апреле потребовал прислать женщин «обслужить» приехавшего командира дивизии. О домогательствах и угрозах говорили и другие санитарки — 23-летняя Дарья Чирухина рассказывала, что ей отказывали в лечении диабета и заставили написать рапорт об отказе от медпомощи. Женщины жаловались, что им не дают отпусков и наград, объясняя это судимостью.

Полтаракова, которая, по словам сослуживцев, вынесла с поля боя более 300 раненых и сама дважды получила ранение, в июне 2026 года обнародовала свою историю в Z-канале о войне. Она также заявила, что стала свидетельницей гибели старшины, отказавшегося собирать с бойцов по 300 тысяч рублей, — по ее версии, командир взвода подложил в его квадроцикл взрывное устройство. Офицер эти обвинения отверг и назвал контрактницу «патологическим лжецом». После публикации на Полтаракову составили протокол за то, что она якобы, по ее словам, «измарала безупречную репутацию Министерства обороны», а 30 июня она подала заявление об изнасиловании заместителю военного прокурора Первой танковой армии.

Источник «Вёрстки», близкий к ФСИН, рассказал, что третий набор осужденных женщин в иркутских колониях свернули по внезапной команде сверху, а проект признали неудачным. К моменту публикации Полтаракова находилась на передовой, против нее возбудили уголовное дело за отказ выполнить приказ ехать на боевое задание, дело об изнасиловании не возбуждали, а Житкова в 2025 году повысили до врио командира Кантемировской дивизии.

В июле правительство России внесло в Госдуму законопроект, расширяющий перечень статей УК, по которым осужденные и обвиняемые могут заключать контракты с Минобороны. Он был подписан Путиным в начале августа.