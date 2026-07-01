В Белгородской области сбежали девять бывших заключенных, которых должны были отправить в штурм на Харьковском направлении — «Пепел»

В Белгородской области с позиций сбежали девять бывших заключенных, сообщает «Пепел Белгород». По данным издания, это произошло еще 27 июня. Называются имена дезертиров: Иван Даниленко, Роман Бармин, Евгений Черепанов, Владимир Самсонов, Петр Ранцев, Андрей Баханович, Вячеслав Овсянников, Дмитрий Патраков и Андрей Филиппов.
Сбежавших военных должны были отправить в штурм на Харьковском направлении. По предварительным данным, беглецы не вооружены. Их разыскивают на территории Белгородской и Курской областей.
Большинство этих людей — жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области. «Пепел Белгород» полагает, что для участия в войне они могли быть завербованы в одной колонии.