Воронежский «Тяжмехпресс» перешел на четырехдневную неделю из-за нехватки заказов. Ранее сокращенный график вводили КАМАЗ, АвтоВАЗ и ГАЗ

Воронежский завод «Тяжмехпресс», выпускающий тяжелое кузнечно-прессовое оборудование, с конца июля перевел сотрудников на четырехдневную рабочую неделю из-за нехватки заказов. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в региональной власти и строительной отрасли. Переход на сокращенный график подтвердил акционер предприятия Мераби Мерабишвили.

По его словам, четырехдневный режим должен действовать до конца августа, а в сентябре завод рассчитывает вернуться к пятидневной неделе. Ранее на экспорт приходилось 60–70% продукции предприятия, поэтому на его работе заметно отразились санкции и сокращение зарубежных заказов. Временные проблемы возникли в том числе с поставками прессов в Китай, который является одним из ключевых рынков для «Тяжмехпресса».

Финансовые показатели предприятия ухудшились еще в 2025 году. Выручка завода сократилась на 14% — с 1,4 млрд до 1,2 млрд рублей. Чистая прибыль упала на 54% — с 66,8 млн до 31 млн рублей.

«Тяжмехпресс» стал еще одним крупным российским предприятием, которое сокращает рабочую неделю на фоне падения спроса и заказов. Как писал The Insider, в 2025 году четырехдневный график вводили отдельные подразделения КАМАЗа, АвтоВАЗ, Горьковский автомобильный завод и предприятия крупнейшего производителя цемента «Цемрос». Сокращенное рабочее время также частично вводили в центральном офисе РЖД и рассматривали на «Ростсельмаше» и предприятиях металлургической отрасли.

В апреле 2026 года КАМАЗ вновь собирался перейти на четырехдневную рабочую неделю и сократить производственный план из-за стагнации рынка тяжелых грузовиков и большого количества нераспроданной китайской техники. Ранее компания сообщала, что российский рынок тяжелых грузовиков за полгода сократился почти на 60%, а продажи самого КАМАЗа упали примерно на треть. Среди причин назывались высокая ключевая ставка и недоступность кредитов и лизинга.

Аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования относят сокращение рабочего времени к формам скрытой безработицы. Во второй половине 2025 года в режиме неполной занятости находились около 1,5 млн россиян, а число работников, которых работодатели по собственной инициативе перевели на сокращенный график, за год выросло более чем в 11 раз. Около двух третей таких сотрудников приходилось на автопром, однако неполная занятость также росла в металлургии, строительстве, торговле и сфере услуг.