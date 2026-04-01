«КамАЗ» собирается перейти на четырехдневную рабочую неделю и сократить план из-за стагнации рынка грузовиков

«КамАЗ» прорабатывает возможность перевести сотрудников на четырехдневную рабочую неделю с 1 июня, а также сократить производственный план на 2026 год, сообщает РИА «Новости». Причинами названы стагнация рынка тяжелых грузовиков и избыток нераспроданной китайской техники.

Окончательное решение будет зависеть от итогов продаж в апреле и мае. При сохранении негативной рыночной ситуации компания перейдет на сокращенный график, однако только в тех подразделениях, где нет непрерывного производственного цикла. Вариант с трехдневной рабочей неделей в «КамАЗе» исключили.

Пресс-служба заверила, что все социальные обязательства перед коллективом будут исполнены в полном объеме в рамках действующего коллективного договора и российского трудового законодательства. Приоритетом компании, по этому заявлению, остается выполнение заказов Министерства обороны и других государственных структур.

По данным агентства «Автостат», в январе–феврале 2026 года рынок новых тяжелых грузовиков в России обвалился на 40% в годовом выражении. «КамАЗ» просел меньше — на 15%, а его доля на рынке за тот же период выросла до 37%.

Это не первый раз, когда «КамАЗ» прибегает к подобным мерам. Летом 2025 года компания уже вводила четырехдневку — с 1 августа, объяснив решение кризисом на рынке грузовиков. Тогда же на сокращенный график перешли Горьковский автозавод и АвтоВАЗ.