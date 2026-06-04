Военный бум на рынке труда в России идет на спад, растет скрытая безработица — ЦМАКП

После нескольких лет кадрового голода на российском рынке труда появились первые признаки охлаждения. Формально безработица остается рекордно низкой, однако все больше работников переводят на сокращенный график, отправляют в неоплачиваемые отпуска или оставляют без полной загрузки. К такому выводу пришли аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

По мнению авторов доклада, официальная статистика показывает далеко не всю картину. Многие россияне продолжают числиться на работе, но фактически работают меньше прежнего и рискуют потерять часть доходов.

Кадровый голод начинает отступать

Последние несколько лет российский рынок труда жил в условиях острого дефицита работников. По оценке ЦМАКП, спрос на кадры резко вырос после начала войны на фоне расширения оборонно-промышленного комплекса, роста выпуска продукции для армии и развития импортозамещающих производств. Одновременно предложение рабочей силы сокращалось из-за демографического спада, уменьшения трудовой миграции и того, что часть трудоспособного населения выбыла на войну. В результате компании были вынуждены конкурировать за сотрудников повышением зарплат, а безработица опустилась до рекордно низких уровней.

Рост оборонного производства создал дополнительный спрос на работников, тогда как мобилизация, контрактная служба и отток части населения сократили предложение труда. Теперь по мере замедления роста экономики и снижения спроса в ряде гражданских отраслей этот дисбаланс начинает постепенно ослабевать. Однако вместо роста официальной безработицы компании пока чаще используют более мягкие механизмы: сокращенный рабочий день, простой и неоплачиваемый отпуск.

По данным HeadHunter, количество опубликованных вакансий в апреле 2026 года оказалось на 25% ниже, чем годом ранее, тогда как число резюме выросло на 36%. Индекс напряженности рынка труда достиг максимального уровня за последние восемь лет.

Проще говоря, найти сотрудника работодателям стало легче, чем еще год назад.

Люди числятся занятыми, но работают меньше

Главный вывод исследования заключается в том, что за низкой официальной безработицей постепенно растет скрытая. Речь идет о сотрудниках, которые формально остаются в штате компаний, но работают неполный день, находятся в простое или уходят в отпуска за свой счет. Такие работники не попадают в категорию безработных, хотя их положение на рынке труда заметно ухудшается.

Во второй половине 2025 года около 1,5 млн человек находились в различных формах неполной занятости. Еще более 4 млн работников в третьем квартале прошлого года брали отпуска без сохранения заработной платы — это максимальный показатель с 2017 года. Даже к концу года число таких сотрудников оставалось очень высоким и составляло 3,7 млн человек.

Особенно быстро растет число работников, которых работодатели переводят на сокращенный график по собственной инициативе. За год их количество увеличилось в 11 с лишним раз.

Первые проблемы появились в автопроме

Сильнее всего ухудшение ситуации заметно в автомобильной промышленности.

По данным ЦМАКП, около двух третей работников, переведенных на неполную занятость по инициативе работодателей, приходится именно на автопром. Это примерно 60 тысяч человек. Для отрасли, где занято около 280 тысяч работников, цифра выглядит весьма внушительной.

Аналитики связывают это с падением спроса на автомобили. В качестве примеров они приводят КАМАЗ, АвтоВАЗ и ГАЗ, которые вводили режимы сокращенной рабочей недели.

Рост неполной занятости также наблюдается в металлургии, строительстве, торговле, образовании, здравоохранении и некоторых сервисных отраслях.

Почему компании не увольняют людей

Авторы доклада считают, что работодатели стараются удержать сотрудников даже в условиях замедления экономики.

После нескольких лет кадрового дефицита бизнес опасается потерять квалифицированных работников, которых потом будет сложно найти заново. Поэтому вместо увольнений компании чаще сокращают рабочее время, отправляют сотрудников в простой или предлагают отпуск за свой счет. Такая стратегия позволяет сохранить персонал, но делает положение работников менее устойчивым.

В ЦМАКП считают рост скрытой безработицы тревожным сигналом. По мнению аналитиков, она все сильнее искажает официальную картину рынка труда: при рекордно низкой безработице растет число людей, чьи доходы уже сократились или могут сократиться в ближайшее время. Ситуация на рынке труда остается одним из потенциальных рисков для экономики и социальной стабильности, резюмируют аналитики.

Рост скрытой безработицы — опасная тенденция, говорит экономический обозреватель Екатерина Мереминская: