Колумбия получит от США миллиард долларов помощи после вступления в должность президента страны союзника Трампа

США направит порядка миллиарда долларов помощи правительству нового президента Колумбии Абелардо де ла Эсприэльи, который принес присягу в качестве нового главы государства накануне. Об этом говорится в заявлении американского Госдепартамента.

Новый президент Абелардо де ла Эсприэль принял присягу накануне в городе Кали. Он будет занимать этот пост до 2030 года. Эсприэлья придерживается крайне правых взглядов, своего главного соперника — левого сенатора Ивана Сепеду — он обошел во втором туре выборов в конце июня с незначительным перевесом.

Эспарилья — юрист без политического опыта. Себя он называет «Эль Тигре» (Тигр). В ходе своей предвыборной кампании он обещал усилить борьбу с преступными группировками, снизить налоги и возродить нефтегазовый сектор.

При этом именно кандидатуру Эсприэльи на пост колумбийского лидера поддерживал президент США Дональд Трамп. На его инаугурации в пятницу также присутствовала и делегация Белого дома. Сам Эсприэль уже заверил, что Колумбия будет взаимодействовать с Вашингтоном «как никогда прежде».

Американская помощь же в размере миллиарда долларов, о которой объявил Госдепартамент, будет направлена на финансирование программ безопасности в стране. Колумбия также уже подтвердила, что присоединится к партнерству в области безопасности «Щит Америк», которое объединяет страны Южной Америки и было основано Трампом.

В части неденежной помощи, судя по пресс-релизу, Колумбия получит доступ к передовым американским технологиям для борьбы с преступностью. Американские военные будут более тесно сотрудничать с местными силовиками в вопросах пресечения нелегальной миграции и оборота наркотиков.

Против такого сближения со Штатами высказывался оппонент Эсприэльи на выборах Сепеда и предыдущий глава государства Густаво Петро. Последний активно критиковал Трампа, который, в свою очередь, называл президента Колумбии наркобароном. И Сепеда, и Петро настаивали на том, что Колумбия не должна стать еще одним «вассалом» США.

Ранее, в мае этого года, в сети появились 37 аудиозаписей, которые, как утверждается, свидетельствуют о подготовке операции против левых правительств Латинской Америки, в первую очередь Мексики и Колумбии. На записях человек, которого расследователи идентифицировали как бывшего президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса, помилованного Трампом после приговора по делу о наркотрафике, обсуждает создание в США медийной структуры для кампаний против правительств Клаудии Шейнбаум и уже упомянутого Густаво Петро. Среди спонсоров кампании упоминался премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.