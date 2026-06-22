На выборах президента Колумбии с перевесом в 1% победил правый кандидат, которого поддерживает Трамп

Во втором туре президентских выборов в Колумбии победил правый кандидат Абелардо де ла Эсприэлья — юрист, у которого нет политического опыта. По данным Национального избирательного совета Колумбии, после подсчета 99,7% голосов Эсприэлья набирает 49,66%. Его соперник, левый кандидат Иван Сепеда, получил 48,7% голосов.

Президент США Дональд Трамп, который поддерживал Эсприэлью во время избирательной кампании, уже поздравил его с победой по телефону, сообщает Reuters. У нового колумбийского лидера также есть гражданство США, в прошлом он жил в Майями.

Эсприэлья обвинял президента Колумбии Густаво Петро в проблемах экономики и безопасности и обещал прекратить переговоры с повстанцами и преступными группировками, а также развивать нефтегазовый сектор и снизить налоги. В то же время он пообещал сохранить популярные социальные меры, принятые Петро, в том числе повышение заработной платы. Сенатор Сепеда обещал продолжить курс прежнего президента.

Как отмечает Reuters, победа Эсприэльи стала очередным свидетельством «правого поворота» в Латинской Америке. Ранее правые силы пришли к власти в Аргентине, Чили, Эквадоре, Боливии и Панаме. Следующей страной в этом ряду может стать Перу, где сейчас пересчитывают результаты второго тура президентских выборов, прошедших 7 июня. По прогнозам, победителем с минимальным отрывом (0,2%) станет консерватор Кейко Фухимори.

Густаво Петро активно критиковал Трампа, который, в свою очередь, называл президента Колумбии наркобароном. Трамп угрожал повысить пошлины на колумбийский импорт и прекратить финансовую помощь этой стране. В октябре 2025 года Колумбия в знак протеста отозвала посла из Вашингтона.

В мае проект Hondurasgate совместно с Canal Red опубликовал 37 аудиозаписей, которые, как утверждают авторы расследования, свидетельствуют о подготовке операции против левых правительств Латинской Америки, в первую очередь Мексики и Колумбии. На записях человек, которого расследователи идентифицировали как бывшего президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса, помилованного Трампом после приговора по делу о наркотрафике, обсуждает создание в США медийной структуры для кампаний против правительств Клаудии Шейнбаум и Густаво Петро. Среди спонсоров кампании упоминался премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.