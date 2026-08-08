Испания вводит пограничный контроль для прибывающих из Италии в ответ на меры Рима

Правительство Испании объявило о введении временного пограничного контроля для пассажиров самолетов и судов, прибывающих из Италии. Меры начнут действовать в полночь и рассчитаны до 7 сентября. Испанские пограничники будут проверять паспорта, гражданство и визы граждан Италии и пассажиров из других стран, следующих через нее.

Мадрид назвал свое решение ответом на аналогичные ограничения со стороны Рима. Испанские власти заявили, что проверки будут действовать, пока Италия сохраняет контроль для прибывающих из Испании. Итальянское правительство в пятницу отказалось подчиняться «ультиматумам» Мадрида и продлило ограничения как минимум до 15 августа.

Италия восстановила пограничный контроль с Испанией 31 июля после массового перехода мигрантов из Марокко в испанский эксклав Сеута. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала кадры из города «шокирующими», а итальянские власти объяснили ограничения рисками для национальной безопасности. Испания после этого вызвала итальянского посла.

Премьер-министр Испании Педро Санчес обвинил Рим в игнорировании европейских соглашений и миграционной статистики. Он сослался на данные Frontex, согласно которым с 2021 по 2026 год через Италию в Европу без разрешения прибыли 478,6 тысячи человек, а через Испанию — 234,8 тысячи. Санчес призвал страны ЕС не перекладывать друг на друга ответственность за миграцию.

Спор начался после того, как 30 июля десятки тысяч мигрантов перешли границу Сеуты со стороны Марокко. По последней оценке, в город вошли около 72 тысяч человек, хотя первоначально МВД Испании сообщало примерно о 50 тысячах. Люди перелезали через пограничные заграждения, шли по мелководью и пытались обогнуть вплавь волнорез возле пляжа Тарахаль.

К 1 августа почти 70 тысяч мигрантов вернулись из Сеуты в Марокко. Во время массового перехода погибли не менее 67 человек, часть из них утонула, другие погибли в давке возле границы. Испания перебросила в Сеуту военных и полицию и начала устанавливать в море плавучий барьер длиной 500 метров.