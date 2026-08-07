Дочь замначальника Генштаба, отвечающего за мобилизацию, помогает россиянам получить бронь от нее за деньги — «Медуза»

Вопросами отсрочек и броней в московской юридической фирме Budovnits Family Law Agency занимается Екатерина Бурдинская, которая, судя по базам данных, приходится дочерью заместителю начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковнику Евгению Бурдинскому — человеку, отвечающему за мобилизацию в стране. Это выяснила «Медуза».

Обновлено 8 августа. Компания Budovnits Family Law Agency заявила «Медузе», что ее сайт был взломан. Издание удалило новость со своего сайта.

Компанию основало семейство юристов Будовниц — Владислав, Натан и Артём. Профиль фирмы — гражданское и семейное право: наследственные дела, имущественные споры, сопровождение сделок. Однако среди услуг на сайте значится и разбор «сложных вопросов, связанных с военной службой и мобилизацией»: оформление отсрочек, оспаривание повесток, получение брони (клиенту предлагают дополнительно «предоставить место работы»), а также «юридическое сопровождение выезда за пределы РФ с минимизацией рисков». Работа, обещают в фирме, ведется «конфиденциально» и «без лишних разговоров». Контактный телефон по этим вопросам на сайте принадлежит Бурдинской.

В разделе отзывов клиенты благодарят «Екатерину Евгеньевну» за помощь с бронью и уклонением от мобилизации. 18 июля 2026 года посетитель, назвавшийся Игорем, написал:

«Огромное вам спасибо! Помогли получить бронь быстро, чётко и без единой лишней проволочки».

Еще один клиент, Валерий, отметил:

«Благодарен Екатерине. Очень не хотелось попасть под мобилизацию, и вы помогли быстро и спокойно оформить бронь. Объяснили каждый шаг и довели дело до результата в кратчайшие сроки. Рекомендую от всей души!»

На родство с генералом, как пишет издание, указывает целый ряд косвенных данных. По базам данных, Бурдинская была прописана с ним в одной московской квартире. Родилась она в Балтийске Калининградской области в тот год, когда Евгений Бурдинский командовал расквартированной там 336-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты.

Юридического образования у нее нет: судя по соцсетям, она окончила Московский авиационный институт, где юрфака не существует, а затем, согласно тем же базам, продавала термопластичный полимер, топливо и смазочные материалы. По специальности юриста она не работала никогда. При этом ее отец с марта 2018 года возглавляет Главное организационно-мобилизационное управление Генштаба, то есть распоряжается мобилизацией и вербовкой контрактников.

Именно Бурдинский в октябре 2022 года заверял россиян, что срочников не отправят воевать с Украиной, хотя те попадали на фронт с первых месяцев вторжения — прежде всего служившие в Курской и Белгородской областях, а многих обманом или давлением вынуждали подписать контракт. В июне 2023 года Минобороны выложило и тут же убрало с сайта его доклад, где генерал жаловался на «неготовность части общества к выполнению воинской обязанности» и винил в этом «информационное давление сетевого блогерского сообщества». Тогда же, по данным Telegram-канала «Рыбарь», Бурдинскому передали вербовку заключенных. После призывной кампании октября 2025 года, прошедшей уже с реестром электронных повесток, который заработал в мае того же года и куда стали подгружаться фактические адреса военнообязанных, а не только официальная прописка, генерал похвалил «расширенное применение цифровых возможностей при организации воинского учета и призыва» и пожелал новобранцам «интересной службы».

Дозвонившись до Бурдинской, журналисты спросили, действительно ли она дочь генерал-полковника. «Нет, неправда», — ответила она и прервала разговор. Запросы Артёму и Натану Будовницам остались без ответа, связаться с самой фирмой не удалось.

Ранее The Insider обратил внимание, что сразу три крупных российских деловых издания для бухгалтеров и предпринимателей в июле 2026 года выпустили материалы о ведении воинского учета в период мобилизации — притом что никаких законодательных изменений в этой сфере в последнее время не принималось.