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Новости

Собянин заявил, что мобилизация российской экономики на войну «убьет страну»

The Insider
Фото: РИА Новости / Алексей Никольский

Фото: РИА Новости / Алексей Никольский

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что призывы мобилизовать всю российскую экономику на нужды войны исходят от людей, которые не разбираются в предмете. По его мнению, без нормально работающей мирной экономики страна не сможет добиться успеха на фронте. Об этом он рассказал в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову, показанном в эфире телеканала «Россия 24», передает «Интерфакс».

Собянин, возглавляющий федеральный список «Единой России» на выборах в Госдуму, сказал:

«Мы постоянно слышим разговоры о том, что надо мобилизовать всю экономику, на войну развернуть и так далее. Но современная экономика выстроена по-другому. Если не будет самой экономики мирной жизни, не будет налогов, не будет доходов населения, политическая ситуация совершенно будет другая, то и мы не достигнем успеха в войне. И убить жизнь, убить нормальную экономику — это убить вообще страну. Поэтому это такие ненужные, никчемные разговоры, которые говорят люди, которые в этом не понимают, — как ведется современная экономика, современная война».

Мэр добавил, что современная война идет «на два фронта» — это непосредственно боевые действия и «здоровая, стабильная экономика страны», без которой победить невозможно. Заявление Собянина прозвучало на следующий день после того, как в Госдуме вновь заговорили о необходимости мобилизационной модели. Первый зампред комитета по экономической политике Николай Арефьев заявил, что российскую экономику «давно пора» сделать мобилизационной, а член комитета по обороне Андрей Колесник призвал к переходу «на военные рельсы».

В то же время в конце июля Центробанк ухудшил прогноз роста ВВП России на 2026 год до 0–1%, а рост экономики в мае, по оценке Минэкономразвития, замедлился до 0,3% в годовом выражении. Дополнительное давление создает топливный кризис — из-за ударов украинских беспилотников по НПЗ выпуск нефтепродуктов в июне упал на 21,8% год к году, а десятки регионов вводили ограничения на продажу бензина.

По подсчетам научного сотрудника германского Института проблем международной безопасности Яниса Клюге, в первом квартале 2026 года траты России на войну достигли рекордных 5,9 трлн рублей — почти на 30% больше, чем годом ранее. Это противоречит планам властей, ранее закладывавших в бюджет сокращение оборонных расходов.

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