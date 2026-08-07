В Липецке снова растут очереди за бензином. The Insider обнаружил новые сообщения о дефиците топлива на АЗС в ряде регионов РФ

Ограничения на продажу топлива продолжают действовать во многих регионах России. На АЗС сохраняются лимиты, запреты на отпуск бензина в канистры и перебои с отдельными марками топлива. The Insider изучил последние сообщения региональных властей и местных СМИ с помощью системы мониторинга IONA.

В Башкортостане проблемы сохраняются преимущественно в отдельных районах. Издание UFA1 со ссылкой на власти сообщило, что к утру бензин закончился в Балтачевском районе, где его ожидали около 40 автомобилей. В Чишмах работали одна-две заправки, сложности также сохранялись в Аургазинском и Иглинском районах. По всей республике действует лимит — не более 30 литров топлива на один автомобиль.

В Воронеже бензин АИ-92 к 7 августа был доступен на 68% отслеживаемых АЗС, АИ-95 — на 62%, дизельное топливо — на 83%, утверждает местный канал «Ворнадзор». По его данным, на заправках двух федеральных сетей в городе сохраняются лимиты в 30 литров бензина и 60 литров дизельного топлива, на трассах — 50 и 200 литров соответственно. Еще несколько сетей увеличили максимальный объем одной заправки до 40–50 литров, однако топливо в канистры почти нигде не отпускают.

В Новороссийске днем 7 августа топливо продавали 27 АЗС, утверждают в городской администрации. Бензин АИ-92 имелся на 22 станциях, АИ-95 — на 21, дизельное топливо — на всех 27, а АИ-100 не было ни на одной. По решению владельцев на заправках сохраняются ограничения: топливо отпускают только в баки, а допустимый объем зависит от конкретной сети и станции.

В Тамбовской области накануне утром топливо продавали 184 АЗС, при этом на 30 станциях продажи были временно приостановлены, сообщили в региональном правительстве. АИ-92 имелся на 162 заправках, АИ-95 — на 146, все основные виды топлива одновременно — только на 144. В регионе сохраняются лимит в 30 литров бензина на автомобиль и система продажи по четным и нечетным дням.

В Тюменской области ситуация, как утверждают местные СМИ, постепенно улучшается, однако очереди и перебои полностью не исчезли. Издание 72.RU пишет, что к 7 августа очереди стали короче, чем в конце июля, но бензин по-прежнему есть не на всех заправках. Еще 2 августа на отдельных станциях в Тюмени очереди насчитывали от 25 до 50 автомобилей.

В Оренбургской области ряд крупных сетей продолжает работать «с колес», а топливо на некоторых АЗС отпускают с ограничениями, сообщили в региональном правительстве. На заправках «Татнефти» можно приобрести до 50 литров бензина и 400 литров дизельного топлива, на АЗС «Лукойла» — до 40 литров бензина и 80 литров дизеля. Сеть «Петрол» ограничила продажу АИ-95 двадцатью литрами за одну заправку.

При этом ограничения постепенно снимают в некоторых сетях и регионах. 4 августа «Газпром нефть» отменила лимиты на своих АЗС в Москве, Петербурге и еще 11 регионах. В этот список вошел и Краснодарский край, однако сведения из Новороссийска показывают, что ограничения других операторов там продолжают действовать.

К концу июня ограничения или перебои с топливом были зафиксированы в 88 из 89 подконтрольных России регионов, писал The Insider. В середине июля вице-премьер Александр Новак впервые публично признал, что дефицит возник в том числе из-за остановок и ремонтов нефтеперерабатывающих заводов после атак беспилотников. Ранее федеральные и региональные власти преимущественно объясняли очереди сезонным спросом, нарушениями логистики и стремлением автомобилистов покупать топливо впрок.