Низкая прибыль европейских «дочек» разработчика военного ИИ Palantir объясняется расходами на экспансию, а не уходом от налогов — эксперт

Британский Центр исследований международной корпоративной налоговой ответственности (CICTAR) опубликовал доклад, согласно которому американская компания Palantir переводит прибыль европейских подразделений в США и платит в Европе минимальные налоги. По данным исследователей, европейские структуры компании получили в 2024 году €440,5 млн выручки, но показывают в отчетности гораздо меньшую рентабельность, чем американский бизнес: 6,3% против 47,7% в США в 2025 году, а у отдельных подразделений — около 3%. Авторы доклада утверждают, что Palantir «намеренно и искусственно» занижает европейскую прибыль, хотя и не заявляют, что это незаконно.
В Palantir обвинения отвергли. Представитель компании заявил, что распределение прибыли между зарубежными структурами группы — «абсолютно стандартная практика для крупных транснациональных компаний», а налоговая позиция Palantir в каждой юрисдикции отражает реальный уровень экономической активности там.
Ронен Палан, профессор международной политической экономии Лондонского городского университета и специалист по офшорам и налоговым гаваням рассказал The Insider, что по имеющимся в докладе данным нельзя определить, применяла ли Palantir схемы ухода от налогов, а низкие показатели европейских подразделений могут объясняться стадией расширения бизнеса:
«По сути это работа для форензик-бухгалтера — найти расхождения между тем, какие налоги компания заплатила с выручки, и тем, сколько она должна была заплатить. Я работал с людьми, которые этим занимаются профессионально. И это очень слабый доклад.
Он построен на годовой отчетности, в США она называется 10-K. Из нее мы узнали ровно одно: компания много зарабатывает и мало платит налогов. Структуру ситуации и то, как она сложилась, мы из доклада не понимаем. Я уверен, что Palantir — эксперт в налоговом планировании. Но если спросить меня, могу ли я по этому тексту сказать, применялись ли какие-то хитрые техники и законны ли они, — я не могу. Никакого анализа в докладе нет.
Тот факт, что компания расширяется и зарабатывает в Великобритании или Германии, еще не говорит мне, что она не платит налоги. Возможно, Palantir развивалась в США и только теперь выходит за рубеж. Когда вы расширяетесь, первые несколько лет вы тратите очень много: открываете офисы, учреждаете юридические лица, несете массу стартовых расходов. Налогов в этот период платится немного. Доклад показывает лишь, сколько компания тратит на экспансию, но не объясняет, что именно она в ее рамках делает.
Могу заверить: британские или немецкие налоговые органы не хотят давать Palantir никаких скидок — они заинтересованы, чтобы налоги платили все. Если компания что-то им подает и они это принимают, значит, вопросов у них не возникло. Я работал с этими людьми и знаю, что они будут искать дыры в том, что делает Palantir.
Схемы ухода от налогов становятся всё сложнее. Раньше всё было довольно просто — дочерняя компания в офшоре с нулевым налогообложением, скажем на Барбадосе или Бермудах. Условно, так делает Coca-Cola: заявляет, что этой „дочке“ принадлежит логотип, и берет с британского подразделения плату за его использование. Вы платите за администрирование и за логотип, а деньги уходят в юрисдикцию с нулевым налогом. Сейчас так уже не сделаешь, техники стали очень изощренными — ищут расхождения между налоговыми системами двух стран, и обнаружить их крайне трудно. Palantir признаёт введенную Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) систему, по которой налоги платятся по месту деятельности.
Могут ли компании избегать налогов? Да. Делает ли это Palantir? Скорее всего. Знаю ли я из этого доклада, как именно? Нет. Дело не в том, что я не считаю, будто Palantir занимается налоговым планированием. Просто доклад не позволяет сказать, так это или нет».