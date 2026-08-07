Низкая прибыль европейских «дочек» разработчика военного ИИ Palantir объясняется расходами на экспансию, а не уходом от налогов — эксперт

Британский Центр исследований международной корпоративной налоговой ответственности (CICTAR) опубликовал доклад, согласно которому американская компания Palantir переводит прибыль европейских подразделений в США и платит в Европе минимальные налоги. По данным исследователей, европейские структуры компании получили в 2024 году €440,5 млн выручки, но показывают в отчетности гораздо меньшую рентабельность, чем американский бизнес: 6,3% против 47,7% в США в 2025 году, а у отдельных подразделений — около 3%. Авторы доклада утверждают, что Palantir «намеренно и искусственно» занижает европейскую прибыль, хотя и не заявляют, что это незаконно.

В Palantir обвинения отвергли. Представитель компании заявил, что распределение прибыли между зарубежными структурами группы — «абсолютно стандартная практика для крупных транснациональных компаний», а налоговая позиция Palantir в каждой юрисдикции отражает реальный уровень экономической активности там.

Ронен Палан, профессор международной политической экономии Лондонского городского университета и специалист по офшорам и налоговым гаваням рассказал The Insider, что по имеющимся в докладе данным нельзя определить, применяла ли Palantir схемы ухода от налогов, а низкие показатели европейских подразделений могут объясняться стадией расширения бизнеса: