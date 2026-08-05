Palantir, разрабатывающая ИИ-решения для военных, выводит прибыль из Европы в США и почти не платит европейских налогов — доклад CICTAR

Американская компания Palantir, специализирующаяся на создании ИИ-решений для анализа данных в области интересов военных и силовиков, переводит прибыль своих европейских подразделений в США, благодаря чему платит в Европе минимальные налоги. Об этом говорится в докладе британского Центра исследований международной корпоративной налоговой ответственности (CICTAR), который частично финансируется профсоюзами.

По данным исследователей, европейские «дочки» Palantir в 2024 году получили €440,5 млн выручки, однако показывают в отчетности гораздо меньшую рентабельность, чем американский бизнес компании. «Хотя существенная часть выручки Palantir формируется в Европе, почти вся прибыль до налогообложения перенаправляется в Соединённые Штаты», — говорится в докладе.

В 2025 году рентабельность американского бизнеса Palantir достигла 47,7% — более чем вдвое выше, чем годом ранее (22,5%). За пределами США она составила лишь 6,3%, а у некоторых европейских подразделений опускалась примерно до 3%. В Швеции, например, Palantir отчиталась за 2024 год о выручке в €13,7 млн, но лишь о €1,1 млн прибыли — при ставке корпоративного налога в 20% компания заплатила государству всего €424 тысячи. В США же Palantir вовсе не платит федеральный налог на прибыль, поскольку ее налогооблагаемую базу обнуляют прошлые убытки, налоговые вычеты и льготы на исследования и разработки.

Авторы доклада утверждают, что Palantir «намеренно и искусственно» занижает европейскую прибыль, а вместе с ней и налоговые платежи, концентрируя доходы в США. При этом CICTAR не заявляет, что подобные схемы, известные как «перенос прибыли», незаконны — транснациональные корпорации нередко уменьшают отчетную прибыль, оплачивая связанным структурам интеллектуальную собственность, займы или экспертизу.

В Palantir изданию Politico обвинения отвергли. Представитель компании заявил, что распределение прибыли между зарубежными структурами группы — «абсолютно стандартная практика для крупных транснациональных компаний», а налоговая позиция Palantir в каждой юрисдикции отражает реальный уровень экономической активности.

На низкую прибыльность европейских подразделений влияют и высокие расходы на персонал. В Великобритании, где работает большинство сотрудников компании за пределами США, Palantir в 2024 году потратила на 749 работников 173 млн фунтов (€204,3 млн) — в среднем почти 231 тысячу фунтов на человека. Кроме того, в Великобритании, Испании и Норвегии компания активно платит сотрудникам акциями, а такие выплаты учитываются как расходы на персонал и снижают налогооблагаемую прибыль.

Palantir тесно сотрудничает с государственными структурами по всему миру, в том числе в военной сфере. Как сообщалось, ВСУ используют технологии компании для планирования ударов вглубь России — об этом рассказал теперь уже бывший министр обороны Украины Михаил Фёдоров после встречи с гендиректором Palantir Алексом Карпом, приезжавшим в Киев.