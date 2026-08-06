YouTube удалил канал националистической организации «Русская община»

Видеохостинг YouTube удалил канал ультраправой националистической организации «Русская община». Об этом сообщил сам координатор движения Андрей Ткачук.

Удалены и основной, и резервный каналы движения. На основной канал «Русской общины», по словам Ткачука, были подписаны более миллиона 1,2 млн человек, а на резервный — 50 тысяч.

Как утверждает Ткачук, хостинг объяснил блокировку запретом на продвижение экстремистских и преступных сообществ. Координатор движения назвал это решение «политическим»:

«YouTube борется не с экстремистами и с криминалом на самом деле. YouTube борется с русскими людьми, которые хотели бы сохранить целостность России и видеть сильной свою страну — мощной державой, как раньше была Российская империя».

Ткачук также связал решение о блокировке канала не с деятельностью организации, а с желанием «русофобских англосаксов просто удушить русский народ». Он, например, апеллирует к тому, что «Русская община» не была признана экстремистской или преступной ни российскими, ни международными судами.

Впрочем, в политике YouTube гвоорится, что платформа опирается в том числе и на решения судов, но это не единственный ориентир. Хостинг также прямо запрещает публикацию видео, в которых есть «подстрекательство к совершению насильственных действий против отдельных лиц или группы людей».

«Русская община» — ультраправая националистическая организация, появившаяся в 2021 году, особенно известная сейчас рейдами против мигрантов. Активисты устраивают облавы, применяют силу, занимаются доносительством на людей, вызывающих недовольство из-за их этнической принадлежности. Они также проводят кампанию против абортов и пишут доносы на мероприятия, которые, по мнению активистов, не соответствуют «традиционным ценностям».

Националисты также не скрывают связей со спецслужбами. В июне 2024 года член ярославской ячейки организации Павел Омельницкий в разговоре с Русской службой Би-би-си говорил, что «согласует мероприятия» с ФСБ и Следственным комитетом. «Медуза» со ссылкой на источники, близкие к ФСБ, тоже писала, что «Русская община» не только утверждает свои акции в полиции, но также может выполнять задания силовиков. Организация, вероятно, и появилась под кураторством ФСБ.