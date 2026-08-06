Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

82.38

USD

82.17

EUR

94.84

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

610

 

 

 

 

 

Новости

YouTube удалил канал националистической организации «Русская община»

The Insider
Иллюстрация к материалу

Видеохостинг YouTube удалил канал ультраправой националистической организации «Русская община». Об этом сообщил сам координатор движения Андрей Ткачук.

Удалены и основной, и резервный каналы движения. На основной канал «Русской общины», по словам Ткачука, были подписаны более миллиона 1,2 млн человек, а на резервный — 50 тысяч.

Как утверждает Ткачук, хостинг объяснил блокировку запретом на продвижение экстремистских и преступных сообществ. Координатор движения назвал это решение «политическим»: 

«YouTube борется не с экстремистами и с криминалом на самом деле. YouTube борется с русскими людьми, которые хотели бы сохранить целостность России и видеть сильной свою страну — мощной державой, как раньше была Российская империя». 

Ткачук также связал решение о блокировке канала не с деятельностью организации, а с желанием «русофобских англосаксов просто удушить русский народ». Он, например, апеллирует к тому, что «Русская община» не была признана экстремистской или преступной ни российскими, ни международными судами. 

Впрочем, в политике YouTube гвоорится, что платформа опирается в том числе и на решения судов, но это не единственный ориентир. Хостинг также прямо запрещает публикацию видео, в которых есть «подстрекательство к совершению насильственных действий против отдельных лиц или группы людей». 

«Русская община» — ультраправая националистическая организация, появившаяся в 2021 году, особенно известная сейчас рейдами против мигрантов. Активисты устраивают облавы, применяют силу, занимаются доносительством на людей, вызывающих недовольство из-за их этнической принадлежности. Они также проводят кампанию против абортов и пишут доносы на мероприятия, которые, по мнению активистов, не соответствуют «традиционным ценностям».

Националисты также не скрывают связей со спецслужбами. В июне 2024 года член ярославской ячейки организации Павел Омельницкий в разговоре с Русской службой Би-би-си говорил, что «согласует мероприятия» с ФСБ и Следственным комитетом. «Медуза» со ссылкой на источники, близкие к ФСБ, тоже писала, что «Русская община» не только утверждает свои акции в полиции, но также может выполнять задания силовиков. Организация, вероятно, и появилась под кураторством ФСБ.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Выпустить джинна из бутылочного горлышка. Россия налаживает массовый выпуск моторов для дронов — почему это важно
  2. «Террористы» поневоле: кого ФСБ назначила виновными по делу о взрыве Крымского моста
  3. Филантроп, внушающий ужас: как Джордж Сорос стал главным врагом правых по всему миру
  4. Бериллий на радарах: как казахстанская промышленность стала незаменимой для российских военных
  5. «Ощущение, будто сдирают кожу». Из книги Валерии Новодворской «По ту сторону отчаяния»

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте