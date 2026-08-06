Иран пригрозил монархиям Персидского залива ударами по нефти, энергетике и водоснабжению, если США не прекратят атаки — Reuters

Иран предупредил монархии Персидского залива, что в случае продолжения американских атак нанесет удары по их нефтяным месторождениям, электростанциям и объектам водоснабжения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных иранских чиновников, два источника в странах залива и осведомленного регионального дипломата. В перечень возможных целей, который очертил Тегеран, вошли также нефтеперерабатывающие заводы, энергосети, транспортные узлы и прочие стратегические активы ближайших арабских союзников Вашингтона.

Как пишет агентство, сигнал передавался через серию контактов на высоком уровне после того, как 28 июля Дональд Трамп пригрозил ударами по иранской энергетике и инфраструктуре. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи связался с коллегами из Саудовской Аравии, Турции и Катара, а также с командующим армией Пакистана. Он призывал союзников США повлиять на американского президента и убедить его отказаться от новых атак, предупреждая, что любой такой удар по Ирану обернется ответом по американским объектам и критической инфраструктуре в регионе.

По словам регионального дипломата, во всех разговорах Аракчи повторял одно и то же:

«Мы готовы нанести ответный удар, но дипломатическое решение — лучший способ избежать более широкой эскалации и разрушений в регионе».

Один из источников в странах залива изложил суть предупреждения жестче, отметив, что Тегеран однозначно обещал в случае атаки на иранскую инфраструктуру бить по энергетическим объектам монархий и другим целям в регионе.

После этих контактов наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман поговорил с Трампом и призвал его отложить военную операцию, вернуться к переговорам и добиваться прекращения огня. Катар, Оман и Эр-Рияд также просили Вашингтон возобновить диалог с Тегераном — иранская сторона тем временем предупреждала, что новый раунд американских ударов способен «превратить регион в огненный шар». Второго августа Трамп заявил, что согласился отменить атаку на Иран при условии быстрого заключения сделки. Ранее Пентагон уже готовил многоэтапную кампанию против иранских объектов, включая энергетическую и ядерную инфраструктуру, однако, как писала The New York Times, Трамп отложил ее из-за опасений истощить региональные запасы ракет для ПВО.

Саудовская Аравия при этом дала понять, что ответит военной силой на любое нападение на свою территорию. Саудовский аналитик Али Шихаби, близкий к королевскому двору, полагает, что дальнейшая эскалация вряд ли даст нужный результат, намного надежнее — сочетание соразмерных военных ответов и постоянного давления на Иран в Ормузском проливе. В свою очередь, неназываемый иранский чиновник напомнил про атаки дронов и ракет на объекты Aramco в Абкайке и Хурайсе в сентябре 2019 года, которые тогда временно лишили королевство больше половины добычи нефти. По его словам, с точки зрения Тегерана, у Трампа остались два неприятных варианта: раздуть конфликт, способный охватить весь залив, и окончательно нарушить мировые поставки энергоносителей, либо согласиться на переговорный исход без той решительной победы, которой добивается Вашингтон.

Также стало известно, что Трамп на прошлой неделе устроил разнос министру обороны Питу Хегсету из-за острой нехватки боеприпасов, которая теперь ограничивает военные возможности США в войне с Ираном. Об этом The Washington Post рассказали двое собеседников, знакомых с содержанием разговора. Стычка произошла в Кэмп-Дэвиде в пятницу, в кулуарах заседания кабинета, — президент высказал Хегсету, что считал вопрос с боеприпасами «решенным».