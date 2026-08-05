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США сняли санкции с иракской авиакомпании Fly Baghdad, которую обвиняли в перевозке оружия для КСИР

The Insider
Фото: Flying Photos Magazine

Фото: Flying Photos Magazine

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) исключило из санкционного списка SDN иракскую авиакомпанию Fly Baghdad. Об этом говорится в обновлении перечня ограничений, опубликованном на сайте ведомства. Из-под ограничений выведены сама компания, зарегистрированная в Багдаде, а также два ее самолета Boeing 737 с бортовыми номерами YI-BAF и YI-BAN.

Авиакомпания фигурировала в списке под несколькими названиями — Fly Baghdad, Fly Baghdad Airlines Company и Iraq Express. Перевозчик, основанный в 2014 году, был внесен в перечень по антитеррористической программе SDGT как структура, связанная с силами «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) — подразделением, отвечающим за операции Ирана за рубежом.

При этом санкции с гендиректора и владельца Fly Baghdad Башира аль-Шаббани не сняты. OFAC лишь изменило формулировку в его карточке — теперь иракский бизнесмен числится в списке как лицо, связанное напрямую с силами «Кудс» КСИР, а не с авиакомпанией.

Минфин США внес Fly Baghdad и аль-Шаббани в санкционный список в январе 2024 года. Ведомство заявляло, что авиакомпания годами поддерживала операции сил «Кудс» и их прокси-группировок в Ираке, Сирии и Ливане, в том числе доставляла рейсами в Дамаск оружие для проиранских формирований — сирийской Республиканской гвардии, ливанской «Хезболлы» и группировки «Катаиб Хезболла». Fly Baghdad тогда отвергла обвинения и заявила, что обжалует ограничения.

В июле OFAC уже обновляло санкционные списки, связанные с Ираном, — тогда, как сообщалось, под ограничения за связь с КСИР попали гражданка России и логистическая компания из Москвы.

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