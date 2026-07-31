Сеть из 2000 нелегальных казино и дубайская криптобиржа Shelbit помогли Ирану провести $4 млрд в обход санкций — Reuters

Незарегистрированная криптобиржа Shelbit в Дубае с мая 2024 года обработала не менее $4 млрд в рамках схемы обхода санкций Ираном. С биржей связана сеть из более чем 2000 нелегальных фарсиязычных сайтов азартных игр, а также Центробанк Ирана, иранские майнинговые предприятия и подсанкционные структуры, следует из расследования, опубликованного Reuters.

Данные о движении средств изучили две специализирующиеся на криптовалютах расследовательские компании и независимый блокчейн-аналитик Рич Сандерс. Общий объем операций Shelbit с мая 2024 года аналитики на основании данных блокчейна оценили как минимум в $4 млрд. Они считают, что весь этот объем контролировался иранским государством. Такой вывод они сделали из-за прямых операций Shelbit с Центробанком Ирана и другими подсанкционными структурами, связей с иранским криптомайнингом, а также отсутствия у биржи публичного сайта и доступного обычным клиентам сервиса.

По подсчетам расследователей, Shelbit получила как минимум $125 млн от Центробанка Ирана, а $20 млн — от предполагаемого иранского майнингового предприятия через посреднические кошельки. В свою очередь, с адресов Shelbit на крупнейшую криптобиржу Binance с мая 2024 года поступило не менее $676 млн.

Одним из основных клиентов Shelbit была сеть онлайн-казино, которую рекламировали иранские инфлюенсеры Саша Собхани и Пуян Мохтари. Reuters совместно с компанией Infoblox выявил более 2000 связанных между собой сайтов. Только через один из них с мая 2024 года прошло не менее $130 млн. Азартные игры в Иране запрещены, однако сайты сети имели доступ к национальной системе электронных платежей, которую контролирует Центробанк.

По данным Reuters, Корпус стражей исламской революции несколько лет назад установил контроль над крупнейшими сайтами азартных игр, доступными в Иране, и начал использовать их для перевода денег за границу. Об этом агентству рассказали бывший иранский чиновник, лица, ранее связанные с КСИР, и другие собеседники, знакомые с работой схемы. При этом Reuters не смог установить, контролировал ли КСИР непосредственно Shelbit и всю сеть казино, а также кто именно в иранском государстве управлял операцией.

Основатель Shelbit Сияваш Кейванпур, Собхани и Мохтари в 2023 году были заочно осуждены в Иране по делу о незаконных азартных играх. Собхани и Мохтари отрицают связь рекламируемых ими сайтов друг с другом и заявляют, что ничего не знали об участии иранских государственных структур. Кейванпур и власти Ирана на запросы Reuters не ответили.

Дубайский регулятор виртуальных активов VARA расследует возможную роль Shelbit в отмывании денег и обходе санкций. В 2025 году регулятор уже принял меры против компании за работу без лицензии, а 24 июля потребовал немедленно прекратить всю нелицензированную деятельность. В VARA заявили, что выявленные нарушения затрагивают не только защиту клиентов, но и трансграничные операции, способные угрожать финансовой системе ОАЭ.

Binance сообщила Reuters, что Shelbit никогда не имела собственного аккаунта на бирже. Компания не стала оспаривать данные о поступлении сотен миллионов долларов со связанных с Shelbit адресов, но заявила, что ее система проверок расследовала операции, блокировала соответствующие счета и передавала сведения правоохранительным органам. Binance не уточнила, сколько счетов было заморожено и когда именно это произошло.