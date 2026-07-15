США внесли в санкционный список гражданку России за связь с КСИР. Под санкции попала также логистическая компания из Москвы

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) 15 июля обновило список физических и юридических лиц, в отношении которых введены санкции за связь с иранским режимом. В санкционный список включены:

гражданка России Мария Селина;

гражданин России Вадим Дружбин;

гражданин Ирана Бехруз Намази;

гражданка Италии Дуния Эттаиб;

логистическая компания Avratek (Москва, РФ);

компания по производству запчастей для авиации и дронов Nika Jet Company (Тегеран, Иран);

Vanguard Tactical Supply Limited (Абуджа, Нигерия).

Как следует из обнародованных данных, США обвиняют Селину в прямой связи с КСИР. Аналогично, связь с КСИР вменяют Бехрузу Намази. Российская компания Avratek, в свою очередь, попала под санкции за связь с Намази, а Дружбин — за связь с Avratek.

Согласно данным утечек, Мария Владимировна Селина 1987 года рождения прописана в Тульской области и жила в Зеленограде (Москва). По данным СПАРК, она владелица и генеральный директор ООО «Бизнес-Консалт» (Королёв, Московская область). Компания оказывает услуги в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита и налоговому консультированию. Селина стала владелицей ООО «Бизнес-Консалт» в сентябре 2024 года. Согласно финансовой отчетности, в 2023 году при нулевой выручке фирма направила 3,756 млн рублей на «прочие расходы». Сведений о дальнейшей деятельности компании нет.

Селина также числится генеральным директором ООО «Инсэлеф» (Москва), которое специализируется на консультировании по вопросам коммерческой деятельности и управления.

На сайте Avratek говорится, что у компании есть офисы в Европе, Дубае и Гонконге.