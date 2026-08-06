Путин разрешил менять товары в госконтрактах, чтобы защитить от санкционных ограничений поставщиков — разбор эксперта

Владимир Путин 4 августа подписал закон, который меняет правила государственных и муниципальных закупок. Заказчикам разрешили заменять предусмотренные контрактом товары на аналоги, менять страну их происхождения, увеличивать стоимость контрактов с неопределенным объемом и заключать несколько малых контрактов с одним поставщиком. С 2027 года власти также смогут без проведения новых торгов докупать у прежнего поставщика до 30% лекарств, медицинских изделий и расходных материалов.

В публичном пространстве поправки представляли прежде всего как упрощение закупок для российских регионов. Однако эксперт по российскому госзаказу, с которым поговорил The Insider, обратил внимание, что новые правила распространяются на всех государственных и муниципальных заказчиков, включая федеральные ведомства. По его оценке, многие из поправок устраняют пробелы в 44-ФЗ, которые прежде приходилось обходить при помощи дополнительных соглашений:

«Основные изменения вступают в силу с 1 октября 2026 года, кроме нормы о дроблении — она действует с даты опубликования и имеет обратную силу. Несмотря на то, что законопроект в публичном пространстве был связан с упрощением закупок для регионов России, на деле он распространяется на всех заказчиков любого уровня, включая федеральный и муниципальный. Вот что поменяется: Будет разрешена замена товара при исполнении контракта. Если поставщик из-за санкций или логистических сбоев не может привезти конкретную марку, он вправе предложить аналог с теми же характеристиками. Замена страны происхождения тоже допускается с учетом национального режима. Также ранее 44 закон не знал о возможности производства одного и того же товара на разных производственных площадках (например, принтер одной модели может производиться во Вьетнаме и в Малайзии). Поставщик ранее не мог указать в заявке все возможные локации производства, а это делало замену страны происхождения товара невозможной по формальным основаниям, приходилось фактически придумывать дополнительные соглашения, предусматривавшие мнимое улучшение характеристик товара. Теперь эта проблема юридической техники закона решена. По лекарствам, медизделиям и расходникам возможность увеличить объем на 30 процентов становится постоянной нормой. Но законодатель прописал однократное изменение цены: каскадные допники в пределах лимита увеличения цены на 10% (например, сначала на 3%, потом еще на 2%) в ходе исполнения контракта больше не пройдут, и это совершенно нелогично. Цену безобъемного контракта (когда закупается товар, для которого нельзя предвидеть точный объем потребления, например, питание в больнице или запчасти к автомобилям) можно увеличить в пределах 10%. Вопрос со снижением единичных расценок пока не решен. В запросе котировок появилась возможность подачи протоколов разногласий к контрактам. Раньше при наличии пороков юридической техники документации закупки исключить явно ошибочные нормы из контракта было нельзя, и приходилось решать ситуации с заказчиком дополнительными соглашениями после контрактации, на что шли не все заказчики. Порог НМЦ при закупках у субъектов малого предпринимательства повышен с 20 до 30 млн рублей. Это соответствует логике 44-ФЗ и текущим экономическим реалиям. При проведении закрытых закупок по решению врачебной комиссии теперь можно указывать торговые наименования. Срок согласования контракта с единственным поставщиком сокращен с 8 до 5 рабочих дней. Тоже явное движение вперед по сравнению с ранее имевшимися нормами в этой части. Прямо закреплена допустимость нескольких контрактов с одним поставщиком в рамках малых закупок — это снимает риск обвинения в дроблении там, где объективно нельзя провести одну крупную процедуру. Учитывая, что из неумышленного факта дробления часто возникали дела в ФАС и даже уголовные дела (особенно в контрактах гособоронзаказа), ситуация движется к большей логичности и обоснованности с точки зрения закона».

Инициатором поправок выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В начале июля она предлагала временно приостановить действие всего 44-ФЗ или отдельных его положений, поскольку, по ее словам, коррупционеры научились обходить закон, а добросовестные чиновники сталкиваются с трудностями и теряют время. После принятия поправок Матвиенко сказала, что они «существенно облегчат» работу руководителей регионов, и объявила о создании рабочей группы для подготовки дальнейших изменений закона о госзакупках.