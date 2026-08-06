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Путин разрешил менять товары в госконтрактах, чтобы защитить от санкционных ограничений поставщиков — разбор эксперта

The Insider
Кирилл Каллиников / РИА Новости

Кирилл Каллиников / РИА Новости

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Владимир Путин 4 августа подписал закон, который меняет правила государственных и муниципальных закупок. Заказчикам разрешили заменять предусмотренные контрактом товары на аналоги, менять страну их происхождения, увеличивать стоимость контрактов с неопределенным объемом и заключать несколько малых контрактов с одним поставщиком. С 2027 года власти также смогут без проведения новых торгов докупать у прежнего поставщика до 30% лекарств, медицинских изделий и расходных материалов.

В публичном пространстве поправки представляли прежде всего как упрощение закупок для российских регионов. Однако эксперт по российскому госзаказу, с которым поговорил The Insider, обратил внимание, что новые правила распространяются на всех государственных и муниципальных заказчиков, включая федеральные ведомства. По его оценке, многие из поправок устраняют пробелы в 44-ФЗ, которые прежде приходилось обходить при помощи дополнительных соглашений:

«Основные изменения вступают в силу с 1 октября 2026 года, кроме нормы о дроблении — она действует с даты опубликования и имеет обратную силу. Несмотря на то, что законопроект в публичном пространстве был связан с упрощением закупок для регионов России, на деле он распространяется на всех заказчиков любого уровня, включая федеральный и муниципальный. Вот что поменяется:

  1. Будет разрешена замена товара при исполнении контракта. Если поставщик из-за санкций или логистических сбоев не может привезти конкретную марку, он вправе предложить аналог с теми же характеристиками. Замена страны происхождения тоже допускается с учетом национального режима. Также ранее 44 закон не знал о возможности производства одного и того же товара на разных производственных площадках (например, принтер одной модели может производиться во Вьетнаме и в Малайзии). Поставщик ранее не мог указать в заявке все возможные локации производства, а это делало замену страны происхождения товара невозможной по формальным основаниям, приходилось фактически придумывать дополнительные соглашения, предусматривавшие мнимое улучшение характеристик товара. Теперь эта проблема юридической техники закона решена.
  2. По лекарствам, медизделиям и расходникам возможность увеличить объем на 30 процентов становится постоянной нормой. Но законодатель прописал однократное изменение цены: каскадные допники в пределах лимита увеличения цены на 10% (например, сначала на 3%, потом еще на 2%) в ходе исполнения контракта больше не пройдут, и это совершенно нелогично.
  3. Цену безобъемного контракта (когда закупается товар, для которого нельзя предвидеть точный объем потребления, например, питание в больнице или запчасти к автомобилям) можно увеличить в пределах 10%. Вопрос со снижением единичных расценок пока не решен.
  4. В запросе котировок появилась возможность подачи протоколов разногласий к контрактам. Раньше при наличии пороков юридической техники документации закупки исключить явно ошибочные нормы из контракта было нельзя, и приходилось решать ситуации с заказчиком дополнительными соглашениями после контрактации, на что шли не все заказчики. Порог НМЦ при закупках у субъектов малого предпринимательства повышен с 20 до 30 млн рублей. Это соответствует логике 44-ФЗ и текущим экономическим реалиям.
  5. При проведении закрытых закупок по решению врачебной комиссии теперь можно указывать торговые наименования. Срок согласования контракта с единственным поставщиком сокращен с 8 до 5 рабочих дней. Тоже явное движение вперед по сравнению с ранее имевшимися нормами в этой части.
  6. Прямо закреплена допустимость нескольких контрактов с одним поставщиком в рамках малых закупок — это снимает риск обвинения в дроблении там, где объективно нельзя провести одну крупную процедуру. Учитывая, что из неумышленного факта дробления часто возникали дела в ФАС и даже уголовные дела (особенно в контрактах гособоронзаказа), ситуация движется к большей логичности и обоснованности с точки зрения закона».

Инициатором поправок выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В начале июля она предлагала временно приостановить действие всего 44-ФЗ или отдельных его положений, поскольку, по ее словам, коррупционеры научились обходить закон, а добросовестные чиновники сталкиваются с трудностями и теряют время. После принятия поправок Матвиенко сказала, что они «существенно облегчат» работу руководителей регионов, и объявила о создании рабочей группы для подготовки дальнейших изменений закона о госзакупках.

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