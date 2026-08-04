Путин расширил возможности госзакупок без новых торгов. Разрешено докупать до 30% лекарств у прежнего поставщика без новых торгов

Владимир Путин подписал поправки к закону о госзакупках, которые должны ускорить закупки в российских регионах. Инициатором изменений выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В начале июля она предлагала временно приостановить действие всего 44-го федерального закона или отдельных его положений, поскольку коррупционеры, по ее словам, научились обходить закон, тогда как добросовестные чиновники сталкиваются с «огромными трудностями» и теряют время.
После принятия поправок Матвиенко сказала, что закон «существенно облегчит» работу руководителей регионов. Однако в итоговой версии нет ни приостановки 44-ФЗ, ни системного пересмотра правил госзакупок. Документ в основном повышает несколько ценовых порогов, сокращает сроки отдельных процедур и расширяет возможности менять уже заключенные контракты.
Небольшие закупки разрешат проводить быстрее
До конца 2027 года регионы смогут проводить электронный запрос котировок при цене контракта до 20 млн рублей вместо нынешних 10 млн, причем без ограничения общего годового объема таких закупок. Это упрощенная конкурентная процедура: поставщики предлагают свои цены, а заказчик выбирает самую низкую из заявок, соответствующих требованиям. Кроме того, с 20 млн до 30 млн рублей повышается максимальная цена закупок, в которых могут участвовать только малый бизнес и социально ориентированные НКО.
Эти изменения действительно могут ускорить сравнительно небольшие закупки для больниц, школ и муниципальных учреждений. Однако повышение порога для запросов котировок носит временный характер и действует только до конца 2027 года. Сам принцип открытой закупки, публикация документов и необходимость выбирать поставщика сохраняются, поэтому говорить об отмене бюрократической системы, на которую жаловалась Матвиенко, не приходится.
Закон также позволяет по соглашению сторон заменить предусмотренный контрактом товар, работу или услугу на аналогичные либо обладающие улучшенными характеристиками. Разрешается изменить указанную в контракте страну происхождения товара, если при этом соблюдаются ограничения на закупку иностранной продукции. По контрактам, в которых заранее невозможно определить точный объем поставки, общую цену можно будет увеличить на 10%, но стоимость единицы товара и остальные существенные условия менять нельзя.
Самые спорные послабления убрали после критики Счетной палаты
Первоначально послабления были значительно шире. Авторы законопроекта хотели разрешить пересматривать существенные условия контрактов при возникновении любых обстоятельств, не зависящих от сторон, даже если исполнить первоначальный контракт все еще возможно. Счетная палата предупредила, что это может привести к неконтролируемому пересмотру договоров и значительному росту бюджетных расходов, после чего норму исключили из окончательной версии. Также из документа убрали предложение сделать разъяснения Минфина фактически обязательной защитой для участников закупок.
С одним поставщиком разрешили заключать несколько контрактов
Одновременно закон прямо разрешает заключать несколько небольших контрактов с одним и тем же поставщиком. Это касается малых закупок однородных или идентичных товаров. Норма вступает в силу сразу после опубликования закона и распространяется в том числе на ранее возникшие отношения. При этом сохраняются ограничения на стоимость и годовой объем таких закупок, а искусственное дробление крупного заказа ради ухода от конкурса по-прежнему вне закона. Поправка не легализует любое дробление, но устраняет неопределенность в пользу заказчиков: сам факт нескольких контрактов с одной компанией теперь не будет достаточным основанием считать схему незаконной.
Закупки лекарств можно будет увеличивать на 30%
Отдельная часть закона касается лекарств. С 2027 года государственные заказчики смогут один раз увеличить или уменьшить количество препаратов, медицинских изделий и расходников по действующему контракту на 30%, пропорционально изменив его общую стоимость. Цена отдельной упаковки при этом не повышается: речь идет о возможности докупить больше препаратов у уже выбранного поставщика без проведения новых торгов. До сих пор такое правило было временной антикризисной мерой, а теперь оно становится постоянным.
Для пациентов это может означать более быстрое пополнение запасов, если больница или регион недооценили потребность в препарате. Новая норма не повлияет непосредственно на цены лекарств в обычных аптеках, поскольку касается только государственных закупок.
Кроме того, заказчикам разрешат указывать торговое название препарата при закупке лекарства для конкретного пациента по индивидуальным медицинским показаниям, например при непереносимости аналогов. Для этого потребуется решение врачебной комиссии. Возможность распространяется в том числе на закрытые конкурентные процедуры, но она не позволяет любой больнице закупать понравившийся бренд без обоснования.
В прошлом году государство закупило лекарств на 1 трлн рублей. Только за первое полугодие 2026 года объем закупок достиг 676,1 млрд рублей, при этом несостоявшимися были признаны 102 тысячи процедур на 166,2 млрд рублей, а закупки у единственного поставщика выросли в деньгах на 83%.
Поэтому подписанный Путиным документ нельзя назвать ни полноценной отменой ограничений, которой добивалась Матвиенко, ни фиктивной реформой. Он действительно ускоряет некоторые процедуры и может упростить обеспечение пациентов лекарствами, но одновременно снижает прозрачность части закупок и расширяет пространство для договоренностей с уже выбранными поставщиками. О незавершенности реформы говорит и сама Матвиенко: после принятия закона она объявила о создании новой рабочей группы, которая продолжит переписывать 44-ФЗ.