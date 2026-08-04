Путин расширил возможности госзакупок без новых торгов. Разрешено докупать до 30% лекарств у прежнего поставщика без новых торгов

До конца 2027 года регионы смогут проводить электронный запрос котировок при цене контракта до 20 млн рублей вместо нынешних 10 млн, причем без ограничения общего годового объема таких закупок. Это упрощенная конкурентная процедура: поставщики предлагают свои цены, а заказчик выбирает самую низкую из заявок, соответствующих требованиям. Кроме того, с 20 млн до 30 млн рублей повышается максимальная цена закупок, в которых могут участвовать только малый бизнес и социально ориентированные НКО.

Эти изменения действительно могут ускорить сравнительно небольшие закупки для больниц, школ и муниципальных учреждений. Однако повышение порога для запросов котировок носит временный характер и действует только до конца 2027 года. Сам принцип открытой закупки, публикация документов и необходимость выбирать поставщика сохраняются, поэтому говорить об отмене бюрократической системы, на которую жаловалась Матвиенко, не приходится.

Закон также позволяет по соглашению сторон заменить предусмотренный контрактом товар, работу или услугу на аналогичные либо обладающие улучшенными характеристиками. Разрешается изменить указанную в контракте страну происхождения товара, если при этом соблюдаются ограничения на закупку иностранной продукции. По контрактам, в которых заранее невозможно определить точный объем поставки, общую цену можно будет увеличить на 10%, но стоимость единицы товара и остальные существенные условия менять нельзя.