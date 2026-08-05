В результате ракетно-дроновой атаки по Киеву и области погибли 17 человек. В России сгорел очередной склад Wildberries

Россия в ночь на 5 августа нанесла массированный удар по Киеву и области. В Броварском районе восемь человек погибли в результате удара по железнодорожной платформе, на которой они ожидали поезд, сообщает «РБК-Украина». В Киеве один человек погиб, 26 пострадали, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
По данным президента Украины Владимира Зеленского, в общей сложности в Киеве и области погибли 17 человек, 44 ранены. Регион атаковали 24 баллистические ракеты, четыре ракеты «Циркон» / «Оникс» и 115 дронов.
«Основная цель атаки — складские помещения гражданских предприятий, также были удары по инфраструктуре, железнодорожной станции. Объекты, не причастные к войне: пивоваренная компания, склады строительных материалов, гражданская логистика», — написал Зеленский.
В России сгорел очередной склад Wildberries. Как сообщает украинский мониторинговый канал Exilenova+, сгоревший логистический центр находится в городе Алексин Тульской области.
Как сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, в ночь на 5 августа над регионом были сбиты 107 беспилотников.
«Произошло падение БПЛА на территорию сортировочного центра Wildberries с последующим его возгоранием... Зафиксированы повреждения в двух многоквартирных домах в Веневском районе, а также на двух производственных объектах в Новомосковске и Узловском районе... Ранения получил один человек».