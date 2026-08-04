В Томске арестовали владельца «башни Лунева» по уголовному делу о финансировании ФБК. Он с 2022 года жил в Чехии

Кировский районный суд Томска отправил под арест местного жителя Александра Лунева, обвиняемого в «финансировании экстремистской деятельности» — за донаты Фонду борьбы с коррупцией (ФБК). Об этом сообщило издание «РИА Томск». Речь идет о 43-летнем томиче, в 2010-х прославившемся покупкой у местной администрации старинной водонапорной башни, которую он переоборудовал в собственное жилье. С 2022 года Лунев с женой и дочкой жил в Чехии.

Лунев был задержан 3 августа, когда он временно приехал в Россию из Чехии. Во время обыска у него изъяли два загранпаспорта, банковскую карту и удостоверение о ВНЖ Чехии. Его обвинили в финансировании «экстремистской деятельности» за «семь транзакций в адрес ФБК» на общую сумму семь тысяч рублей с августа 2021 года по февраль 2022-го.

Во время суда по мере пресечения следователь потребовал заключить мужчину под стражу, поскольку тот обвиняется «в совершении тяжкого преступления и может скрыться», отметило издание Vtomske. На суде Лунев рассказал, что постоянно проживает в Праге с женой и маленькой дочерью, и попросил отправить его под домашний арест. Суд всё равно отправил его в СИЗО на два месяца.

Статья 282.3 УК РФ, в рамках которой обвиняют Лунева, предусматривает наказание вплоть до восьми лет лишения свободы.