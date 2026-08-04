В Томске арестовали владельца «башни Лунева» по уголовному делу о финансировании ФБК. Он с 2022 года жил в Чехии

Кировский районный суд Томска отправил под арест местного жителя Александра Лунева, обвиняемого в «финансировании экстремистской деятельности» — за донаты Фонду борьбы с коррупцией (ФБК). Об этом сообщило издание «РИА Томск». Речь идет о 43-летнем томиче, в 2010-х прославившемся покупкой у местной администрации старинной водонапорной башни, которую он переоборудовал в собственное жилье. С 2022 года Лунев с женой и дочкой жил в Чехии.
Лунев был задержан 3 августа, когда он временно приехал в Россию из Чехии. Во время обыска у него изъяли два загранпаспорта, банковскую карту и удостоверение о ВНЖ Чехии. Его обвинили в финансировании «экстремистской деятельности» за «семь транзакций в адрес ФБК» на общую сумму семь тысяч рублей с августа 2021 года по февраль 2022-го.
Во время суда по мере пресечения следователь потребовал заключить мужчину под стражу, поскольку тот обвиняется «в совершении тяжкого преступления и может скрыться», отметило издание Vtomske. На суде Лунев рассказал, что постоянно проживает в Праге с женой и маленькой дочерью, и попросил отправить его под домашний арест. Суд всё равно отправил его в СИЗО на два месяца.
Статья 282.3 УК РФ, в рамках которой обвиняют Лунева, предусматривает наказание вплоть до восьми лет лишения свободы.
Как отмечает Vtomske, Лунев «известен в Томске (и в России в целом) тем, что обустроил себе дом в водонапорной башне на улице 19-й Гвардейской Дивизии», которую потом стали называть «башней Лунева». В конце 2012 года россиянин выкупил у администрации Томска за 1,5 млн рублей дореволюционную водонапорную башню и начал ее реставрацию. В марте 2014-го в своем блоге в «ЖЖ» он писал:
«В январе 2013 года я отжал у нашей местной мэрии 120-летнюю водонапорную башню и принялся перепиливать ее под свое жилье. Так как работаю я в основном в одну пару рук и весьма небогат — процесс идет медленно. Но идет!»
Башне был посвящен Telegram-канал и блог Лунева в Instagram. В сентябре 2025-го журнал «Москвич Mag» выпустил большой материал о башне и ее владельце под заголовком «Жить в башне: как житель Томска сделал себе дом, какого ни у кого нет». Несмотря на переезд в Чехию, мужчина продолжал периодически прилетать в Томск и рассказывал о планах «приезжать с женой жить в башне хотя бы два раза в год».
Донаты ФБК легли в основу нескольких сотен дел о «финансировании экстремистской деятельности» по всей России. По подсчетам «Медиазоны», к апрелю 2026 года в стране возбудили не меньше 225 уголовных дел за пожертвования ФБК.