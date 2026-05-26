Доцента ВШЭ приговорили к 3,5 года колонии по делу о донатах ФБК

Зюзинский районный суд Москвы приговорил доцента факультета математики НИУ ВШЭ Андрея Дымова к 3,5 года колонии по делу о финансировании экстремистской деятельности. Поводом для уголовного преследования, по данным источников научного издания T-invariant, стали пожертвования ФБК на общую сумму около 3,5 тысячи рублей.

Дымова признали виновным по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ. После оглашения приговора его взяли под стражу в зале суда.

Собеседник T-invariant рассказал, что задержание математика прошло около месяца назад. По его словам, сотрудники силовых структур в масках вскрыли дверь квартиры Дымова, после чего на некоторое время отпустили его под подписку о невыезде. Источник также утверждает, что последний перевод в адрес ФБК был сделан еще в 2021 году.

Согласно информации на сайте ВШЭ, Андрей Дымов работал в университете с 2015 года. Он регулярно получал академические надбавки за публикации в международных научных журналах и входил в число лучших преподавателей вуза. Кроме того, Дымов является старшим научным сотрудником Математического института имени Стеклова РАН и занимается исследованиями в области неравновесной статистической механики и теории динамических систем.

Незадолго до возбуждения дела ученый продолжал участвовать в научных конференциях, в том числе выступал на мероприятиях в Сибири. В суде в его поддержку выступили коллеги, среди которых был заместитель директора по научной работе Математического института РАН Сергей Горчинский.

Дело Дымова стало очередным эпизодом уголовного преследования представителей академической среды по делам, связанным с пожертвованиями организациям, признанным в России экстремистскими.

Ранее, в декабре 2025 года, стало известно об аресте стажера-исследователя факультета математики ВШЭ Леонида Каца, которого обвинили в «госизмене». По данным T-invariant, поводом для дела могли стать переводы в благотворительный фонд, помогавший украинским детям.

Как сообщали источники издания, Каца задержали перед вылетом во Францию, где он собирался продолжить обучение в магистратуре. После этого он несколько месяцев находился под так называемыми «карусельными арестами» по административным статьям. Собеседники T-invariant утверждали, что в первые сутки после задержания к нему применяли пытки.

Правозащитники называют подобную практику способом удержания человека под стражей до возбуждения уголовного дела и подготовки материалов следствия. В последние годы уголовные дела о донатах — как в адрес ФБК, так и украинских организаций — стали одной из наиболее распространенных форм преследования по статьям об экстремизме и госизмене.