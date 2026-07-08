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Двум офицерам дали 8 и 10 лет колонии по делу о поставках ВС РФ систем сигнализации «Страж». Одного обвинили также в донате ФБК

The Insider
Михаил Баранов (слева) и Юрий Захаренко. Фото: РИА «Новости»

Михаил Баранов (слева) и Юрий Захаренко. Фото: РИА «Новости»

Московский гарнизонный военный суд вынес приговор двум офицерам российской армии по делу о коррупции при поставках комплексов «Страж». Как сообщает «Медиазона», полковника Управления службы войск и безопасности военной службы Минобороны РФ Юрия Захаренко приговорили к 8 годам колонии общего режима, подполковника Михаила Баранова — к 10 годам колонии строгого режима. Их взяли под стражу в зале суда.

Баранова и Захаренко обвинили в злоупотреблении полномочиями в связи с контрактом стоимостью почти 300 млн рублей на поставку армии комплексов «Страж» — систем сигнализации для комнат хранения оружия. В поставленных комплексах не оказалось GSM-модулей для дополнительного SMS-оповещения о вскрытии помещения. Защита Захаренко настаивала, что у него не было полномочий, в превышении которых его обвинили. По версии адвокатов, в деле не было доказательств того, что поставщик мог как-то отблагодарить офицеров за заключение контракта.

Захаренко также вменили в вину перевод 7 тысяч рублей ФБК, который признан в России «экстремистской» организацией. Сам подсудимый заявил, что поддерживал борьбу с коррупцией, но подписку на донаты оформил случайно. 

Баранову, помимо основного обвинения, вменили в вину то, что он якобы принудил сотрудника одного из поставщиков Минобороны «Старт-7» Зиновьева фиктивно устроить на работу свою тещу, а сам получал за нее зарплату.

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