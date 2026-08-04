Россельхознадзор с 5 августа запрещает транзит через Россию мяса и субпродуктов птицы из ЕС

Россельхознадзор с 5 августа 2026 года запрещает транзит через территорию России мяса и субпродуктов птицы, произведенных на предприятиях Евросоюза. Ведомство называет меру временной и предупредительной, объясняя ее «недопущением распространения эпизоотий» и защитой потребителей.

Формальным поводом стал эпизод выявления, как пишет ведомство, незаконной перевозки субпродуктов птицы, «якобы немецкого происхождения» с территории Польши. Груз пересек границу Таможенного союза на автомобиле с польскими номерами и следовал транзитом через Россию в Узбекистан, как утверждается, по фальсифицированным ветеринарным сертификатам.

По итогам анализа собственных информационных систем и ответа немецкой ветеринарной службы Россельхознадзор пришел к выводу, что происхождение продукции неизвестно. Запрос об источнике нелегальных поставок и отправителе товара ведомство направило и в Узбекистан.

Ограничения не распространяются на партии, сертифицированные и отгруженные до 5 августа, — их транзит по российской территории допускается до 6 августа включительно. Действовать запрет будет до переговоров с Европейской комиссией по результатам расследования.

Россельхознадзор регулярно вводит ветеринарные и фитосанитарные ограничения в отношении стран, с которыми у Москвы осложняются политические отношения. В июне ведомство запретило ввоз и транзит через Россию всей подкарантинной продукции из Армении на фоне курса Еревана на сближение с ЕС и США, объяснив решение утратой доверия к армянской системе сертификации.