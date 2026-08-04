Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

80.07

EUR

91.96

OIL

79.06

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

198

 

 

 

 

 

Новости

Россельхознадзор с 5 августа запрещает транзит через Россию мяса и субпродуктов птицы из ЕС

The Insider
Иллюстрация к материалу

Россельхознадзор с 5 августа 2026 года запрещает транзит через территорию России мяса и субпродуктов птицы, произведенных на предприятиях Евросоюза. Ведомство называет меру временной и предупредительной, объясняя ее «недопущением распространения эпизоотий» и защитой потребителей.

Формальным поводом стал эпизод выявления, как пишет ведомство, незаконной перевозки субпродуктов птицы, «якобы немецкого происхождения» с территории Польши. Груз пересек границу Таможенного союза на автомобиле с польскими номерами и следовал транзитом через Россию в Узбекистан, как утверждается, по фальсифицированным ветеринарным сертификатам.

По итогам анализа собственных информационных систем и ответа немецкой ветеринарной службы Россельхознадзор пришел к выводу, что происхождение продукции неизвестно. Запрос об источнике нелегальных поставок и отправителе товара ведомство направило и в Узбекистан.

Ограничения не распространяются на партии, сертифицированные и отгруженные до 5 августа, — их транзит по российской территории допускается до 6 августа включительно. Действовать запрет будет до переговоров с Европейской комиссией по результатам расследования.

Россельхознадзор регулярно вводит ветеринарные и фитосанитарные ограничения в отношении стран, с которыми у Москвы осложняются политические отношения. В июне ведомство запретило ввоз и транзит через Россию всей подкарантинной продукции из Армении на фоне курса Еревана на сближение с ЕС и США, объяснив решение утратой доверия к армянской системе сертификации.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Выпустить джинна из бутылочного горлышка. Россия налаживает массовый выпуск моторов для дронов — почему это важно
  2. Черная и прекрасная: как выбор темнокожей актрисы в «Одиссее» продолжает традиции классического искусства
  3. Не сезон: как война обрушила туризм в России
  4. «Террористы» поневоле: кого ФСБ назначила виновными по делу о взрыве Крымского моста
  5. Бериллий на радарах: как казахстанская промышленность стала незаменимой для российских военных

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте