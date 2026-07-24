Россия ограничит ввоз молочной продукции из Армении. Россельхознадзор утверждает, что ее делали из молока зараженных животных

Россельхознадзор с 27 июля ограничит ввоз молочной продукции из Армении, предупредили в ведомстве. Как утверждается, решение приняли после проверки армянских молокоперерабатывающих предприятий. Срок действия ограничений в сообщении не назван.

По версии российской стороны, производители якобы использовали молоко от зараженного поголовья и закупали в третьих странах сырье для выпуска высокожирной продукции, несмотря на заверения армянской ветеринарной службы об использовании сырья местного или из других стран ЕАЭС. Каким заболеванием был заражен скот, какие именно предприятия проверили и на основании каких исследований сделаны выводы, Россельхознадзор не уточнил. Независимых подтверждений этим обвинениям нет.

В апреле 2023 года Россия уже приостанавливала импорт молочной продукции со всех армянских предприятий, также ссылаясь на использование сырья из Ирана и недостаточный контроль. Тогда армянский регулятор сообщил «Радио Свобода», что инспекторы не обнаружили нарушений, угрожающих жизни и здоровью людей, а иранское сырье безопасно для употребления.

По данным властей Армении, в 2021–2022 годах республика поставила в РФ 9,5 тысячи тонн молочной продукции, преимущественно сливочного масла, а экспортеры заработали около $18 млн. В апреле 2024 года Россельхознадзор объявил о возобновлении поставок.

Новое ограничение продолжило серию запретов на армянские товары, введенных Москвой до и после парламентских выборов 7 июня. С конца мая Россия ограничила ввоз цветов, овощей, фруктов, минеральной воды «Джермук», алкоголя и рыбы. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт утверждал, что ограничения связаны исключительно с качеством продукции и не имеют политической подоплеки.

На фоне российских запретов Армения пытается перенаправить часть экспорта в Евросоюз. Еврокомиссия предложила на два года отменить пошлины для десятков групп армянских товаров.