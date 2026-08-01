Замгендиректора «Газпром энергохолдинга» и главу компании по закупкам арестовали по делу о многомиллионных откатах

Замоскворецкий районный суд Москвы 1 августа отправил в СИЗО заместителя генерального директора «Газпром энергохолдинга» по корпоративной защите Игоря Моисеенко и генерального директора ООО «ГЭХ Закупки» Игоря Мазина, следует из судебных карточек. Обоих обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Еще одним фигурантом дела стал заместитель Мазина по закупкам и логистике Алексей Чубшев. Суд отправил его под домашний арест, следует из судебной карточки. По данным «Коммерсанта», дело возбудило Главное следственное управление Следственного комитета по Москве по материалам управления «П» Службы экономической безопасности ФСБ.

По версии следствия, которую приводит «Коммерсантъ», руководители требовали у одного из поставщиков «Газпром энергохолдинга» многомиллионный откат за новые контракты и общее покровительство. Задержания прошли 29 и 30 июля в московском бизнес-центре «Газпром Энергодом».

Как утверждают источники «Коммерсанта», первым задержали Чубшева. Он признал вину и согласился принять участие в оперативном эксперименте ФСБ. После этого Мазину передали 1,5 млн рублей и муляж еще 5 млн рублей. Моисеенко получил 1,5 млн рублей и «куклу», имитировавшую 36,5 млн рублей.

Передачу денег фиксировали сотрудники спецслужбы. Настоящие купюры были помечены составом, который светился в ультрафиолете. Мазина и Моисеенко суд заключил под стражу, Чубшева отправил под домашний арест.

Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы и крупный штраф. Следствие проверяет их возможную причастность к другим коррупционным преступлениям и устанавливает предполагаемых сообщников среди руководителей «Газпром энергохолдинга».

«Газпром энергохолдинг» — дочерняя компания «Газпрома» и крупнейший в России владелец электроэнергетических активов. В группу входят 77 электростанций, а ООО «ГЭХ Закупки» организует закупки для предприятий холдинга. В компании комментировать уголовное дело отказались.