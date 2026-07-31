В ходе авиаударов российского «Африканского корпуса» по территории Мали в середине июня погибли по меньшей мере восемь мирных жителей. Об этом сообщила правозащитная организация Human Rights Watch.
Инцидент прозошел 15 июня. Самолет Су-24 сбросил как минимум два боеприпаса на деревню Кирния в центральном регионе Мопти. Один удар пришелся по окрестностям дома старосты деревни — в результате погибли его жена, двое детей и еще один ребенок. Второй удар пришелся по расположенному неподалеку скотному рынку, убив четырех мужчин.
Об этом ударе в своих соцсетях тогда отчитывался и «Африканский корпус». Он преподнес это как удар «по месту сбора террористических групп», в результате которого были ликвидированы «несколько полевых командиров».
Область, по которой был нанесен удар, последние несколько лет контролирует группировка Джамаат-Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин (JNIM), связанная с «Аль-Каидой». По данным опрошенных HRW свидетелей, в момент удара в деревне действительно находилось около сотни боевиков. Ни одни из них не погиб.
Дом старосты, вероятно, был выбран целью, поскольку возле него стоял пикап, похожий на те, что используют JNIM. Трое сыновей старосты были боевиками, но в момент удара их не было дома. На местном рынке, также попавшем под удар, боевики иногда хранят оружие, боеприпасы и топливо.
В Мали российские военные совместно с армией страны, управляемой военной хунтой, ведут борьбу с исламистскими повстанцами. С весны этого года их совместное наступление идет на северо-востоке страны. И малийских солдат, и российских военных в стране обвиняют в нарушениях прав человека. В 2025 году малийские военные совместно с российскими военизированными группировками (сначала ЧВК Вагнера, а затем «Африканским корпусом») убили по меньшей мере 918 мирных жителей.