В ходе авиаударов российского «Африканского корпуса» по территории Мали в середине июня погибли по меньшей мере восемь мирных жителей. Об этом сообщила правозащитная организация Human Rights Watch.

Инцидент прозошел 15 июня. Самолет Су-24 сбросил как минимум два боеприпаса на деревню Кирния в центральном регионе Мопти. Один удар пришелся по окрестностям дома старосты деревни — в результате погибли его жена, двое детей и еще один ребенок. Второй удар пришелся по расположенному неподалеку скотному рынку, убив четырех мужчин.

Об этом ударе в своих соцсетях тогда отчитывался и «Африканский корпус». Он преподнес это как удар «по месту сбора террористических групп», в результате которого были ликвидированы «несколько полевых командиров».