Госдеп США представил на конференции по СПИДу в Бразилии карту Африки с перепутанными из-за использования ИИ странами

Государственный департамент США показал на международной конференции AIDS 2026 в Рио-де-Жанейро карту Африки, на которой были неверно обозначены все страны континента. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на видеозапись презентации.

Ошибочная карта появилась в середине доклада о новых соглашениях Госдепа в сфере здравоохранения. На ней Нигерию, где сейчас размещены несколько сотен американских военных, изобразили как государство без выхода к морю в Сахаре. Мозамбик, расположенный на юго-востоке Африки, переместили в район Африканского Рога, а Кот-д'Ивуар вместо Западной Африки оказался на противоположном конце континента.

Анализ Reuters показал, что на изображении карты стоит водяной знак искусственного интеллекта, указывающий, что она была создана с помощью инструментов OpenAI. В компании заявили, что изучают эту информацию. В Госдепе взяли на себя «полную ответственность» за возникшую путаницу и пояснили, что карту подготовил сотрудник, второпях внесший изменения в презентацию перед началом мероприятия.

Скриншоты карты впервые опубликовала на сервисе Substack эксперт по СПИДу Эмили Басс, после чего они разошлись в LinkedIn — один из постов набрал около 40 тысяч просмотров. Матт Петит, специалист по ИИ и геополитике из Атлантического совета, написал:

«Тот, кто создал и одобрил этот слайд, не знал, где находятся страны Африки, и не потрудился проверить свою работу».

С докладом на конференции выступал Джефф Грэм, курирующий Президентскую чрезвычайную программу по борьбе со СПИДом (PEPFAR) — крупнейшую в истории национальную программу по борьбе с одним заболеванием. В Госдепе заявили, что, несмотря на инцидент с картой, переговоры на конференции носили «содержательный и конструктивный характер», и подтвердили приверженность борьбе со СПИДом.

Решение администрации Трампа приостановить финансирование иностранной помощи на время проверки нарушило работу программ помощи по всему миру, хотя основная деятельность PEPFAR по поставке жизненно важных препаратов в основном возобновилась. При этом США продолжают сокращать финансирование других направлений — профилактики и эпидемиологического надзора — и планируют полностью свернуть программу в ЮАР.

Ранее The Insider писал, что сокращение западной помощи в сфере здравоохранения уже привело к падению ее глобального финансирования до минимума за 15 лет. При этом только по линии PEPFAR за 21 год работы программы удалось спасти около 26 млн жизней.