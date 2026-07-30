Еврокомиссия открыла конкурс на строительство семи ИИ-«гигафабрик» на €10 млрд

Еврокомиссия объявила конкурс для консорциумов, которые хотят участвовать в строительстве семи «гигафабрик» — дата-центров с десятками тысяч специализированных чипов для обучения моделей, способных конкурировать с американскими системами вроде ChatGPT и Claude, пишет Bloomberg. Помимо обучения моделей, гигафабрики будут предоставлять продвинутые ИИ-сервисы европейским компаниям и государственным структурам.

По заявлению Еврокомиссии, объекты получат €10 млрд от ЕС и стран-членов, и это должно привлечь вдвое больше частных инвестиций — в целом проект оценили в €30 млрд. На деле же пока доступны только €2 млрд, а остальное предстоит утвердить в следующем бюджете ЕС, вокруг которого продолжаются споры между странами-членами.

Строительство должно начаться в первом квартале следующего года и пройдет в два этапа — расширение мощностей потребует дополнительных инвестиций, условия которых пока не согласованы. Неопределенность с финансированием стала одной из причин, по которым план, впервые анонсированный год назад, так долго не мог сдвинуться с места, — задержки и переносы сроков заставили часть компаний отказаться от участия в тендере.

Брюссель называет «гигафабрики» ключевым элементом стратегии технологического суверенитета, призванной снизить зависимость Европы от Кремниевой долины и Китая. Тем не менее, как отмечается, разрыв с конкурентами остается огромным — по данным Бюро переписи населения США, только в апреле расходы на строительство дата-центров в стране превысили $50 млрд.

Пять крупнейших американских инвесторов в дата-центры — Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft и Oracle — за последние пять лет суммарно нарастили свой долг на $350 млрд, финансируя беспрецедентный всплеск инвестиций в ИИ-инфраструктуру. Стремление Европы к цифровой независимости от американских технологических гигантов уже проявлялось в других инициативах — например, в штрафах для Google, Apple, Meta и X за нарушение европейских антимонопольных правил.