Пашинян: ЕАЭС находится в кризисе, референдума по вступлению Армении в ЕС в обозримом будущем не будет. Провести его требуют ЕАЭС и Путин

Премьер-министр Никол Пашинян на прошедшем 30 июля брифинге заявил, что Армения не будет в обозримом будущем проводить референдум по вопросу вступления в Евросоюз. Три дня назад Владимир Путин во время телефонного разговора с Пашиняном потребовал, чтобы такой референдум провели «в возможно короткие сроки». В мае лидеры стран — членов ЕАЭС выпустили совместное заявление с аналогичным требованием, настаивая, что Ереван должен выбрать между вступлением в ЕС и сохранением членства в ЕАЭС.

На брифинге, трансляцию которого вело информагентство Armenpress. Пашинян заявил следующее:

«Я не приемлю подход, согласно которому отношения либо эксклюзивны, либо их не должно быть вообще. <...> Нам говорят: „Да, вы имеете право иметь альтернативы, но прямо сегодня определитесь, какую именно альтернативу вы выбираете“. Я отвечу: эта альтернатива еще не сформирована. Процесс формирования альтернативы только начался, и сейчас было бы нечестно выносить перед нашим народом вопрос: „Хотите ли вы эту несформированную альтернативу или нет?“ — потому что наш народ задаст множество вопросов, ответов на которые у нас сегодня нет. Мы поработаем, сформулируем ответы на эти вопросы, вернемся и тогда спросим наш народ. <...> Предмета [для референдума] пока не существует. Я очень четко изложил свою позицию и подтверждаю ее: чтобы проводить референдум по такому вопросу, Армения должна к тому моменту уже хотя бы обратиться для членства. Я уже не говорю о наиболее логичном варианте, когда у Армении будет хотя бы статус кандидата на членство в ЕС».

«Армения преодолеет эту проблему, а ЕАЭС — нет»

Говоря о кризисе в отношениях с Евразийским экономическим союзом, Пашинян заявил, что кризис постиг не Армению, а сам ЕАЭС.

«Каждый день говорят о „кризисе“, но это не кризис, это возможность, это путь, окно, которое открылось перед нами, то есть, если быть точным, мы сами открыли это окно. Мы смазали петли и спокойно открыли дверь, окно, и теперь необходимо организовать нормальную вентиляцию. И нужно принять решение, и я еще раз говорю: возможно, завершилась эпоха, когда у нас не было альтернативы. Мы должны иметь альтернативу везде и постоянно, и чем больше, тем лучше. В ЕАЭС было принято заявление против Армении, в котором содержится требование сделать четкий выбор: останется ли Ереван в этом экономическом союзе или выберет европейский путь. <...> ЕАЭС находится в состоянии кризиса, он не функционирует. Если договор ЕАЭС не работает, то и сам ЕАЭС не работает. Фактически он находится в состоянии кризиса, и эта тенденция к углублению кризиса сохраняется. Если этот вопрос не будет решен быстро, я на сто процентов уверен, что Армения преодолеет эту проблему, а ЕАЭС – нет».

«Это наша собственность»

Пашинян также высказался о судьбе Южно-Кавказской железной дороги (ЮКЖД), которой сейчас управляет РЖД. Он допустил, что разногласия между армянским правительством и российской госкомпанией придется решать через суд.

«Наша позиция относительно железной дороги остается прежней: это наша собственность, и Республика Армения должна иметь возможность использовать ее так, как считает нужным. Мы хотим решить этот вопрос дружественным путем, однако также можем принять решение де-юре, и если есть разногласия, потом пойдем в арбитраж и обсудим».

«Может выясниться, что за то, что в Армении было бесплатно 30 лет, Армения начнет требовать $2 млрд», — добавил премьер-министр.

Железнодорожная инфраструктура в Армении является собственностью правительства страны, но передана в управление ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» — это 100-процентная дочерняя структура РЖД. Управление осуществляется по концессионному договору, который был заключен в феврале 2008 года сроком на 30 лет.

Пашинян неоднократно поднимал вопрос о том, что этот договор невыгоден Армении. В конце прошлого года премьер предупреждал, что если Россия не начнет оперативно восстанавливать заброшенные железные дороги, ведущие в Турцию и Азербайджан, Ереван заберет управление ими и отремонтирует за свой счет.

Ранее в текущем году Никол Пашинян предлагал России продать концессию на управление железными дорогами Армении, а также говорил, что готов обсуждать с Казахстаном вопрос о покупке концессии.