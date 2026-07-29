Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

88.1

USD

78.7

EUR

89.63

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

131

 

 

 

 

 

Новости

Бывшие вице-губернаторы Белгородской области получили 19 и 20 лет колонии по делу о хищениях при строительстве «зубов дракона»

The Insider
Фото: Владимир Базаров

Фото: Владимир Базаров

Мещанский суд в Москве приговорил к срокам в 19 и 20 лет колонии бывших заместителей губернатора Белгородской области Владимира Базарова и Рустема Зайнуллина. Их судили по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в приграничье. О приговоре пишет государсвтенное РИА «Новости». 

Помимо реальных сроков суд также оштрафовал Зайнуллина почти на 500 млн рублей, а Базарова — ровно на 500 млн. Их лишили права занимать госдолжности на сроки более 10 лет.

Как уточняет РИА, по данному делу приговоры сегодня озвучили 10 фигурантам. Среди них — бывший начальник Управления капительного строительства Белгородской области Алексей Сошников. Он получил 20 лет лишения свободы и штраф в 500 млн рублей, хотя изначально СМИ писали, что он проходит по делу как свидетель. Остальным фигурантам, как пишет «Коммерсантъ», обвинение просило дать от 10 до 18 лет лишения свободы.

Владимир Базаров и Рустем Зайнуллин в разное время занимали должности заместителя губернатора Белгородской области. Они были задержаны летом прошлого года (1, 2) по делам о хищениях при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной. 

В Брянской области фигурантом похожего дела также стал вице-губернатор Николай Симоненко. Он ранее в этом месяце получил больше 9 лет лишения свободы. 

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. «Мы подсмотрели в документах — потери ВДВ составили почти 20 тысяч». Исповедь штабного сержанта, сбежавшего с фронта
  2. «Он горел в коридоре, а они смеялись». Как в российских тюрьмах содержат украинских военнопленных
  3. Денефтенизация: как кампания ударов по российским НПЗ влияет на ход войны
  4. Черная и прекрасная: как выбор темнокожей актрисы в «Одиссее» продолжает традиции классического искусства
  5. Не сезон: как война обрушила туризм в России

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте