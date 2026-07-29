Бывшие вице-губернаторы Белгородской области получили 19 и 20 лет колонии по делу о хищениях при строительстве «зубов дракона»

Мещанский суд в Москве приговорил к срокам в 19 и 20 лет колонии бывших заместителей губернатора Белгородской области Владимира Базарова и Рустема Зайнуллина. Их судили по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в приграничье. О приговоре пишет государсвтенное РИА «Новости».

Помимо реальных сроков суд также оштрафовал Зайнуллина почти на 500 млн рублей, а Базарова — ровно на 500 млн. Их лишили права занимать госдолжности на сроки более 10 лет.

Как уточняет РИА, по данному делу приговоры сегодня озвучили 10 фигурантам. Среди них — бывший начальник Управления капительного строительства Белгородской области Алексей Сошников. Он получил 20 лет лишения свободы и штраф в 500 млн рублей, хотя изначально СМИ писали, что он проходит по делу как свидетель. Остальным фигурантам, как пишет «Коммерсантъ», обвинение просило дать от 10 до 18 лет лишения свободы.

Владимир Базаров и Рустем Зайнуллин в разное время занимали должности заместителя губернатора Белгородской области. Они были задержаны летом прошлого года (1, 2) по делам о хищениях при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной.

В Брянской области фигурантом похожего дела также стал вице-губернатор Николай Симоненко. Он ранее в этом месяце получил больше 9 лет лишения свободы.