Бывший вице-губернатор Брянской области получил больше девяти лет лишения свободы по делу о хищениях на строительстве «зубов дракона»

Хамовнический суд в Москве приговорил бывшего вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко к 9 годам и 9 месяцам лишения свободы по делу о хищениях на «зубах дракона». Об этом пишут РБК и «Московский комсомолец».

Причиненный ущерб оценивается более чем в 1,4 млрд рублей. Как уточняет РБК, суд удовлетворил гражданский иск Минфина на эту сумму.

Помимо Симоненко фигурантами дела также были экс-глава областного управления капитального строительства Евгений Жура (9,5 года колонии), руководитель нескольких строительных фирм в регионе Александр Яськов (8 лет и 9 месяцев) и сын Симоненко Юрий (8 лет и 9 месяцев). Все они свою вину не признали.

Симоненко задержали в июле прошлого года, тогда же его отправили в СИЗО. Незадолго до этого при проверке оборонительных сооружений в области выяснилось, что траншеи для «зубов дракона» были укреплены брусом меньшего диаметра: из-за этого укрепления частично осыпались. Из-за некачественного бетона раскрошились и сами «зубы». Их также насчитали меньше, чем предусматривали контракты на строительство.

Аналогичные дела о хищениях при строительстве фортификационных сооружений расследуются в соседних Курской и Белгородской областях. В мае этого года четверым предпринимателям в Белгороде дали до 6 лет за хищения при строительстве «зубов дракона» на границе.