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Новости

Патриарх Кирилл разрешил митрополиту Илариону остаться в России. После задержания в Чехии его отправляли служить в Бразилию

The Insider
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Митрополиту Илариону (Григорий Алфеев) разрешили остаться в России, приостановив указ о его отправке на служение в Аргентинскую и Южноамериканскую епархию. В последнюю его направили после возвращения из Чехии, где он был задержан по подозрению в хранении наркотиков. Новое место служения определил патриарх Кирилл своим указом. 

Теперь Иларион будет служить в женском монастыре в селе Лукино (Подмосковье). Приказ о его отправке в Бразилию был приостановлен после просьбы самого Алфеева остаться в России, чтобы ухаживать за престарелой матерью. Другие подробности не приводятся. 

На служение в Аргентинскую и Южноамериканскую епархию митрополита отправили указом в начале июня этого года. 

До недавнего времени Иларион служил в Чехии. 24 мая его автомобиль остановила полиция в Карловых Варах после анонимного сообщения о наркотиках: в багажнике нашли четыре небольших контейнера с веществом белого цвета. Илариона и его видеооператора задержали, однако через два дня отпустили. Сам митрополит отрицал причастность к обороту наркотиков, назвал задержание «спланированной акцией». Вскоре он уехал из Чехии, опасаясь повторного задержания, после чего вернулся в Россию.

До середины 2022 года Иларион занимал должность председателя отдела внешних связей РПЦ и входил в ближайшее окружение патриарха Кирилла. Затем по неизвестным причинам его сняли с должности, исключили из Синода и отправили служить в Венгрию. В то время, когда митрополит возглавлял Будапештско-Венгерскую епархию РПЦ, его келейник Георгий Сузуки обвинил иерарха в домогательствах.

Позднее Сузуки в интервью The Insider рассказывал, что Иларион также регулярно встречался с тогдашним премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и лоббировал снятие санкций, наложенных на Россию. Иларион отверг обвинения Георгия Сузуки в домогательствах и обвинил мать келейника в вымогательстве. 

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