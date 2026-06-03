Митрополита Илариона отправили служить в Бразилию. Ранее он уехал в РФ после задержания в Чехии по подозрению в хранении наркотиков

Митрополита Илариона отправили на служение в Аргентинско-Южноамериканскую епархию, говорится в указе патриарха Кирилла:

«Вам определяется местом служения храм святых апостолов Петра и Павла в г. Санта-Роза, Бразилия, а также храм святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова в г. Кампина-дас-Мисойнс, Бразилия, где Вам и надлежит пребывать».

Санта-Роза и Кампина-дас-Мисойнс — небольшие города на юге Бразилии, в штате Риу-Гранди-ду-Сул, вдали от крупнейших политических и церковных центров. При этом для русской православной общины в Южной Америке эти места имеют историческое значение: храм Иоанна Богослова в Кампина-дас-Мисойнс был основан выходцами из Российской империи и считается первым русским православным храмом в Бразилии, а храм Петра и Павла в Санта-Розе появился позже, когда часть общины перебралась в более крупный соседний город.

До недавнего времени митрополит Иларион служил в Чехии. 24 мая его автомобиль остановила полиция в Карловых Варах после анонимного сообщения о наркотиках; в багажнике нашли четыре небольших контейнера с веществом белого цвета. Илариона и его видеооператора задержали, однако через два дня отпустили. Сам митрополит отрицал причастность к обороту наркотиков, назвал задержание «спланированной акцией» и вскоре уехал из Чехии в Россию, опасаясь повторного задержания.

В конце прошлой недели он говорил агентству РИА «Новости», что в ближайшее время намерен жить в Москве.

До июня 2022 года Иларион занимал должность председателя отдела внешних связей РПЦ, входил в ближайшее окружение патриарха Кирилла. Затем по неизвестным причинам его сняли с должности, исключили из Синода и отправили служить в Венгрию. В то время, когда митрополит возглавлял Будапештско-Венгерскую епархию РПЦ, его келейник Георгий Сузуки обвинил иерарха в домогательствах.

Позднее Сузуки в интервью The Insider рассказывал, что Иларион также регулярно встречался с тогдашним премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и лоббировал снятие санкций, наложенных на Россию. Иларион отверг обвинения Георгия Сузуки в домогательствах и обвинил мать келейника в вымогательстве.