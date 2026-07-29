Саудовская Аравия присоединилась к американским ударам по проиранским группировкам

США и Иран вновь обменялись взаимными обстрелам в ночь на 29 июля. К ударам по проиранским группировкам в Ираке в этот раз присоединились военные Саудовской Аравии. Об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

В последней сводке CENTCOM упоминается не только участие американских истребителей, но и военных Саудовской Аравии. Целями стали «объекты материально-технического обеспечения и хранения оружия террористов» — членов проиранских группировок на территории Ирака.

Этот удар был нанесен спустя несколько часов после новой волны обстрелов со стороны Ирана вечером вторника. Корпус стражей исламской революции (КСИР) позже сообщил, что целью ударов стали американские военные базы в Иордании и танкеры в Ормузском проливе. CENTCOM отчитался, что все ракеты были перехвачены.

Позже, в среду, удары по территории Иордании прокомментировал президент США Дональд Трамп. В интервью Fox News он заявил, что американские военные «выбьют из Ирана всё дерьмо».

Иракские военизированные Силы народной мобилизации сообщили, что по меньшей мере 20 членов вооруженных ополчений погибли и еще более 30 ранены в результате ударов США и Саудовской Аравии по их базам.

Как отмечает Би-би-си, присоединению саудовских военных к ударам предшествовали атаки беспилотников по нефтяным объектам в стране и Эр-Рияду в понедельник и во вторник. Высшее руководство саудовской армии обвинило в них именно «поддерживаемые Ираном террористические группировки».

Возобновление обстрелов положило конец трем дням затишья в регионе, когда стороны практически не обменивались ударами. США приостановили обстрелы территории Ирана в пятницу после 13 ночей атак подряд. Саудовская Аравия же до сих пор в основном сопротивлялась полному вовлечению в ближневосточный конфликт, отмечает CNN. Ее присоединение к американским ударам может создать риск более масштабной войны в регионе.

Днем в среду, 29 июля, Армия обороны Израиля также обвинила ливанскую группировку «Хезболла» в нарушении перемирия. В сообщении военных говорится, что боевики «Хезболлы» запустили беспилотник со взрывчаткой по саперной машине ЦАХАЛ в ночь на среду. Кроме того, как пишет Reuters, в среду на севере Египта были слышны взрывы при загрузке танкера в порту. Взрыв был вызван беспилотником, однако ответственность за этот инцидент пока никто на себя не взял.