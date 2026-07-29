Пользователи пожаловались на сбои мессенджеров KakaoTalk и BiP, ставших популярными после блокировки Telegram. Вероятно, их тоже блокируют

Пользователи корейского мессенджера KakaoTalk и турецкого BiP, ставших популярными на волне блокировки Telegram, пожаловались на сбои в их работе. Перебои свидетельствуют о начале их блокировки, рассказали The Insider в проекте «На Связи | Служба техподдержки».

Одним из первых о перебоях в работе мессенджеров написал Telegram-канал «Осторожно, Москва». Пользователи рассказали каналу, что сбои длятся уже второй день: KakaoTalk перестал работать в понедельник, а в BiP сообщения отправляются с задержкой.

Сервис Downdetector особенно фиксирует проблемы с работой BiP: в комментариях также пишут, что для отправки невозможно загрузить медиафайлы, а без VPN приложение не работает уже третий день:

«Моск.обл. Сообщения медленно отправляются, фото не отправляется совсем. Также было с ватсапом», — пишет один из комментаторов <орфография и пунктуация автора сохранены — The Insider>.

Жалоб на работу KakaoTalk на сервисе заметно меньше.