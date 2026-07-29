Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

88.1

USD

78.7

EUR

89.63

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

141

 

 

 

 

 

Новости

Пользователи пожаловались на сбои мессенджеров KakaoTalk и BiP, ставших популярными после блокировки Telegram. Вероятно, их тоже блокируют

The Insider
Иллюстрация к материалу

Пользователи корейского мессенджера KakaoTalk и турецкого BiP, ставших популярными на волне блокировки Telegram, пожаловались на сбои в их работе. Перебои свидетельствуют о начале их блокировки, рассказали The Insider в проекте «На Связи | Служба техподдержки».

Одним из первых о перебоях в работе мессенджеров написал Telegram-канал «Осторожно, Москва». Пользователи рассказали каналу, что сбои длятся уже второй день: KakaoTalk перестал работать в понедельник, а в BiP сообщения отправляются с задержкой.

Сервис Downdetector особенно фиксирует проблемы с работой BiP: в комментариях также пишут, что для отправки невозможно загрузить медиафайлы, а без VPN приложение не работает уже третий день: 

«Моск.обл. Сообщения медленно отправляются, фото не отправляется совсем. Также было с ватсапом», — пишет один из комментаторов <орфография и пунктуация автора сохранены — The Insider>.

Жалоб на работу KakaoTalk на сервисе заметно меньше

Количество жалоб на работу мессенджера BiP за последние сутки

Количество жалоб на работу мессенджера BiP за последние сутки

Downdetector

Пользователи обоих мессенджеров свидетельствуют, что они работают по-прежнему с подключенным VPN. При этом РКН никак не комментировал эти перебои и их истинная причина остается неясной. 

В то же время проект мониторинга блокировок интернета «На Связи» объясняет эти перебои именно атакой регуляторов. Проведя замеры, аналитики пришли к выводу, что для мессенджеров применяют разные методы ограничений: KakaoTalk в основном «замедляют» (throttling) — когда трафик идет, но очень медленно, — а для BiP власти выбрали метод полноценной блокировки.

Причины перебоев в работе KakaoTalk. «Замедление» мессенджера выделено желтым

Причины перебоев в работе KakaoTalk. «Замедление» мессенджера выделено желтым

На Связи | Служба техподдержки

Причины перебоев в работе KakaoTalk. «Замедление» мессенджера выделено желтым
Причины перебоев в работе BiP. Красным цветом выделена блокировка

В разговоре с The Insider, аналитики проекта отметили, что ранее обращений по поводу блокировок мессенджеров им не поступало: 

«А насчет признаков [подготовки к блокировкам] — если мессенджер существует и набирает популярность, то дальше — вопрос времени, когда его начнут рубить». 

После фактической блокировки Telegram в начале этого года пользователи в России начали обращаться к иностранным мессенджерам, среди которых и оказались KakaoTalk и BiP. Турецкий BiP показал наибольший прирост новых уникальных пользователей за апрель—июнь этого года: на 120% по сравнению с первым кварталом этого года. Аудитория южнокорейского KakaoTalk за тот же период выросла на 80%, писала газета «Коммерсантъ». 

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. «Мы подсмотрели в документах — потери ВДВ составили почти 20 тысяч». Исповедь штабного сержанта, сбежавшего с фронта
  2. «Он горел в коридоре, а они смеялись». Как в российских тюрьмах содержат украинских военнопленных
  3. Денефтенизация: как кампания ударов по российским НПЗ влияет на ход войны
  4. Черная и прекрасная: как выбор темнокожей актрисы в «Одиссее» продолжает традиции классического искусства
  5. Не сезон: как война обрушила туризм в России

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте