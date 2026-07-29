Пользователи пожаловались на сбои мессенджеров KakaoTalk и BiP, ставших популярными после блокировки Telegram. Вероятно, их тоже блокируют

Пользователи корейского мессенджера KakaoTalk и турецкого BiP, ставших популярными на волне блокировки Telegram, пожаловались на сбои в их работе. Перебои свидетельствуют о начале их блокировки, рассказали The Insider в проекте «На Связи | Служба техподдержки».
Одним из первых о перебоях в работе мессенджеров написал Telegram-канал «Осторожно, Москва». Пользователи рассказали каналу, что сбои длятся уже второй день: KakaoTalk перестал работать в понедельник, а в BiP сообщения отправляются с задержкой.
Сервис Downdetector особенно фиксирует проблемы с работой BiP: в комментариях также пишут, что для отправки невозможно загрузить медиафайлы, а без VPN приложение не работает уже третий день:
«Моск.обл. Сообщения медленно отправляются, фото не отправляется совсем. Также было с ватсапом», — пишет один из комментаторов <орфография и пунктуация автора сохранены — The Insider>.
Жалоб на работу KakaoTalk на сервисе заметно меньше.
Пользователи обоих мессенджеров свидетельствуют, что они работают по-прежнему с подключенным VPN. При этом РКН никак не комментировал эти перебои и их истинная причина остается неясной.
В то же время проект мониторинга блокировок интернета «На Связи» объясняет эти перебои именно атакой регуляторов. Проведя замеры, аналитики пришли к выводу, что для мессенджеров применяют разные методы ограничений: KakaoTalk в основном «замедляют» (throttling) — когда трафик идет, но очень медленно, — а для BiP власти выбрали метод полноценной блокировки.
В разговоре с The Insider, аналитики проекта отметили, что ранее обращений по поводу блокировок мессенджеров им не поступало:
«А насчет признаков [подготовки к блокировкам] — если мессенджер существует и набирает популярность, то дальше — вопрос времени, когда его начнут рубить».
После фактической блокировки Telegram в начале этого года пользователи в России начали обращаться к иностранным мессенджерам, среди которых и оказались KakaoTalk и BiP. Турецкий BiP показал наибольший прирост новых уникальных пользователей за апрель—июнь этого года: на 120% по сравнению с первым кварталом этого года. Аудитория южнокорейского KakaoTalk за тот же период выросла на 80%, писала газета «Коммерсантъ».