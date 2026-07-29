Иран купил до 400 переносных ЗРК у Китая — источники Reuters. КНР назвала это утверждение «безосновательным»

Иран получит до 400 переносных зенитно-ракетных комплексов QW-12 и FN-16 китайского производства, утверждает Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с условиями сделки. По данным агентства, первая партия ПЗРК поступит в ближневосточную страну в ближайшие недели.

Эта покупка, стоимость которой оценивается в $60–70 млн, станет одной из крупнейших известных попыток Тегерана укрепить свою противовоздушную оборону ближнего радиуса действия за время войны с США и Израилем, начавшейся в конце февраля, отмечает Reuters.

По словам источников, контракт предусматривает закупку 300–400 ПЗРК, включая ракеты для них. Договор подписан Zhongqing Baoshang International Investment, базирующейся в Гонконге, которая выступила посредником между иранской стороной и китайским поставщиком. Как рассказали источники, оружие отправят самолетами из китайского Урумчи, а затем доставят в Иран через Пакистан — неясно, по суше или по воздуху.

МИД Китая в ответ на запрос журналистов заявил: «Сообщения совершенно безосновательны. Китай последовательно стремится содействовать миру и прекращению конфликта». МИД Ирана, а также Zhong Qing Bao Shang Group (материнская компания Zhongqing Baoshang International Investment из Пекина) на запросы не ответили. В управлении по связям с общественностью армии Пакистана (ISPR) заявили, что «слухи о причастности Пакистана к поставкам зенитных ракетных комплексов в Иран из Китая являются абсолютно сфабрикованными и ложными».

QW-12 и FN-16 — ПЗРК с инфракрасным наведением, предназначенные для поражения низколетящих самолетов, вертолетов и дронов. Конструкция позволяет быстро развертывать их вокруг военных, энергетических и других важных объектов.

25 июля The New York Times со ссылкой на источники писала, что президент США Дональд Трамп пока отложил новые масштабные удары по Ирану. Одной из основных причин решения назывались опасения, что ответ Тегерана заставит США заметно истощить запасы ракет для систем противовоздушной обороны в регионе.