На Мадагаскаре зафиксировали более трех тысяч случаев оспы обезьян, 20 человек погибли

На Мадагаскаре с начала вспышки оспы обезьян выявили 3022 зараженных и 20 умерших, сообщает The Telegraph. Больше половины диагнозов приходится на два портовых города — Туамасину и Тауланару, куда инфекция пришла из Махадзанги.

Вспышку вызвал штамм клады 1b — разновидность вируса, появившаяся в Демократической Республике Конго в 2024 году, из-за чего Всемирная организация здравоохранения тогда объявила чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. Ученые полагают, что на Мадагаскар возбудитель попал в начале этого года по морским торговым маршрутам, а затем разошелся по стране через коммерческие транспортные сети.

Профессор Университета Суррея Карлос Малукер де Мотес заявил The Telegraph, что распространение болезни подстегивает перемещение людей, которое создает новые очаги там, где вирус раньше не циркулировал. По его словам, Туамасина и Тауланару — крупные торговые порты с интенсивным движением людей, и это облегчило занос инфекции и ее дальнейшее расползание по плотным городским сетям контактов.

Реальные масштабы вспышки, как отмечается, вероятно, больше официальных цифр. По данным ВОЗ, положительными оказываются около 65% сделанных на Мадагаскаре тестов, а это, как считают специалисты, указывает на пробелы в выявлении заболевших. Сотрудник Института Пирбрайт Жонас Албарнас сказал, что такая доля положительных результатов говорит о недостаточном эпиднадзоре, а недоучет случаев объясняется нехваткой ресурсов, ошибочными диагнозами и стигмой вокруг болезни.

Тяжелее всего болезнь переносят маленькие дети, беременные и люди с ослабленным иммунитетом, включая живущих с ВИЧ. Малукер де Мотес считает, что прививать в первую очередь нужно контактных лиц, медработников и группы наибольшего риска — секс-работников в плотно населенных районах вроде шахтерских поселков и торговых портов. Министерство здравоохранения Мадагаскара вместе с ВОЗ расширяет тестирование и отслеживание контактов в самых пораженных округах, однако, как пишет The Telegraph, возможности вакцинации ограничены состоянием системы здравоохранения — Мадагаскар остается пятой беднейшей страной мира.

23 июля стало известно, что в результате вспышки лихорадки Эбола в Демократической республике Конго (ДРК) погиб уже 1031 человек. Нынешняя эпидемия пока не самая крупная в абсолютных числах, но уже самая быстрая по скорости роста случаев смерти.