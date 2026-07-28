Ростех стал монополистом авиаотрасли. По указу Путина частные компании потеряли возможность оказывать услуги санитарной авиации — эксперт

Владимир Путин подписал указ, который закрепляет за госкорпорацией «Ростех» санитарную авиацию как отдельное направление деятельности и открывает возможность продать третьим лицам акции подконтрольного ей оператора — АО «Национальная служба санитарной авиации» (НССА). Документ вступил в силу со дня подписания.

Поправки внесены в указ от 22 июля 2016 года № 356 о деятельности «Ростеха». Корпорации поручено содействовать выполнению санитарно-авиационных эвакуаций для нужд государственной и муниципальной систем здравоохранения, включая эксплуатацию воздушных судов с медицинскими изделиями и модулями, выполнение авиационных работ для оказания медицинской помощи, а также закупку и ремонт этих судов.

Одновременно наблюдательный совет «Ростеха» по согласованию с правительством получил право принимать решения об отчуждении третьим лицам акций двух компаний — АО «Калининградский янтарный комбинат» и АО «Национальная служба санитарной авиации».

Отдельным пунктом указ меняет порядок подготовки правовых актов об определении единственного поставщика услуг санитарной авиации. НССА может быть назначена единственным исполнителем при закупках авиационных работ для оказания медицинской помощи на территории России. До этого статус единственного поставщика компания получала точечными распоряжениями правительства — на 2025 и 2026 годы он действовал в 23 регионах.

Управляющий партнёр TriTrace Investigations Илья Шуманов объяснил The Insider, что указ достраивает вокруг «Ростеха» замкнутый контур авиационного рынка — от производства вертолётов и двигателей до лизинга, эксплуатации и госзаказа без конкурса, — и вытесняет с рынка санитарной авиации частных операторов, которые выигрывали у структур корпорации на конкурсах: