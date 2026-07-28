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Новости

После атаки дронов загорелся склад логистической компании 3PL в подмосковном Коледино. 19 человек ранены при атаке на белгородский автобус

The Insider
Пожар в Подольске, 28 июля 2026. Фото: Exilenova+

Пожар в Подольске, 28 июля 2026. Фото: Exilenova+

В ходе ночной атаки БПЛА на Московский регион беспилотник попал в многоэтажный жилой дом в Чехове. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Частный дом загорелся деревне Ваулово, в СНТ «Дубрава».

Пострадавший дом в Чехове

Пострадавший дом в Чехове

Фото: Astra

«Также в результате падения еще одного БПЛА произошло возгорание шин на открытой площадке», — написал Воробьев. Как установила Astra, горит территория Чеховского регенератного завода, который специализируется на переработке изношенных автомобильных шин. Предприятие находится на той же улице Земской, где и поврежденная многоэтажка. ООО «ЧРЗ» производит шинный регенерат, резиновую крошку, резиновый порошок и более 600 наименований резинотехнических изделий. 

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В подмосковном Подольске после атаки дронов горит склад логистической компании 3PL, установил OSINT-анализ Astra. Объект находится по адресу: территория Индустриальный парк Коледино, 1с1. Рядом расположен склад Wildberries — за последние 10 дней были успешно атакованы по меньшей мере семь логистических центров этой компании в разных регионах. Пресс-служба Wildberries сообщила, что «логистический комплекс в Коледино работает в штатном режиме» и опубликовала видео, на котором не видно никаких следов возгорания.

Пожар на складе 3PL в Подольске

Пожар на складе 3PL в Подольске

Фото: Exilenova+

Пожар на складе 3PL в Подольске
Пожар на складе 3PL в Подольске

Мэр Москвы Сергей Собянин написал, что в ночь на 28 июля «в направлении Московского региона летело более 390 беспилотников». По его словам, «большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 81 вражеский БПЛА уничтожен на подлете к Москве».

19 человек ранены в результате атаки дрона на рейсовый автобус в Шебекино Белгородской области, сообщил врио губернатора Александр Шуваев: «Пятнадцать граждан получили осколочные ранения, ещё у троих, предварительно, акубаротравмы. По оценке медиков, шесть пострадавших находятся в тяжёлом состоянии».

Автобус, атакованный в Шебекино

Автобус, атакованный в Шебекино

Фото: Оперштаб Белгородской области

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