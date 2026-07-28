После атаки дронов загорелся склад логистической компании 3PL в подмосковном Коледино. 19 человек ранены при атаке на белгородский автобус

Мэр Москвы Сергей Собянин написал, что в ночь на 28 июля «в направлении Московского региона летело более 390 беспилотников». По его словам, «большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 81 вражеский БПЛА уничтожен на подлете к Москве».

19 человек ранены в результате атаки дрона на рейсовый автобус в Шебекино Белгородской области, сообщил врио губернатора Александр Шуваев: «Пятнадцать граждан получили осколочные ранения, ещё у троих, предварительно, акубаротравмы. По оценке медиков, шесть пострадавших находятся в тяжёлом состоянии».