Иностранцы стали реже ездить в Россию: турпоток упал на 20% за год — до минимума с начала полномасштабной войны

В январе—июне 2026 года иностранцы совершили 2,99 млн туристических поездок в Россию — на 19,6% меньше, чем за тот же период прошлого года. Это минимальный показатель за первое полугодие с начала полномасштабной войны, следует из оперативных данных Росстата, на которые обратил внимание «Коммерсантъ».

В первом полугодии 2022 года Росстат зафиксировал 3,65 млн въездных туристических поездок, в 2023 году — 3,43 млн, в 2024-м — почти 4 млн, а в 2025-м — 3,72 млн. Таким образом, после максимума 2024 года показатель снижается второй год подряд.

В последний раз турпоток был ниже в январе—июне 2021 года, когда продолжали действовать ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Тогда иностранцы совершили 2,82 млн туристических поездок в Россию.

Согласно изученной The Insider разбивке Росстата по странам, основную часть въездного потока формируют граждане соседних с Россией государств. В январе—марте 2026 года больше всего поездок совершили граждане Казахстана — 391 тысячу, Китая — 221 тысячу, а также жители Абхазии — 111 тысяч и граждане Узбекистана — 105 тысяч. На эти четыре направления пришлось более половины всех поездок.

Сравнение этих данных с показателями до пандемии и полномасштабной войны показывает, что поток из европейских стран сократился в разы. Например, в первом полугодии 2019 года Росстат зафиксировал 430 тысяч поездок из Финляндии, 270 тысяч из Германии и 106 тысяч из Франции. За тот же период 2025 года показатели составили соответственно 2,7 тысячи, 47 тысяч и 6,8 тысячи. Таким образом, война, прекращение прямого авиасообщения со странами ЕС и ограничения на поездки уже ранее существенно изменили географию въездного туризма.

Опрошенные «Коммерсантом» представители отрасли связывают резкое падение в 2026 году прежде всего с обострением конфликта на Ближнем Востоке и перебоями в авиасообщении. Данные Росстата показывают, что спад действительно усилился во втором квартале: в январе—марте число поездок сократилось на 9% год к году, а в апреле—июне — уже примерно на 27%. Ограничения полетов действовали и в самой России на фоне атак украинских беспилотников: только в московских аэропортах с начала года до 19 июня их вводили не менее 214 раз. Это осложняет планирование поездок, однако по статистике нельзя определить, какую именно долю падения вызвал каждый из этих факторов.