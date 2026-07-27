Бизнесмена Сергея Бородина приговорили к 8 годам по второму делу экс-замминистра обороны Тимура Иванова о взятках на 1,3 млрд рублей

Симоновский районный суд Москвы приговорил бизнесмена Сергея Бородина к 8 годам колонии строгого режима по делу о получении взяток на общую сумму более 1,3 млрд рублей совместно с бывшим заместителем министра обороны Тимуром Ивановым. Бородину также назначили штраф в размере 500 тысяч рублей, сообщает РАПСИ из зала суда.

Речь идет о втором уголовном деле против Иванова. В нем бывшего замминистра обвиняют в получении взяток, легализации преступных доходов, незаконном хранении оружия и превышении должностных полномочий. Дело Бородина выделили в отдельное производство после того, как он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

По версии обвинения, с мая 2018 года по конец 2021 года бизнесмен Александр Фомин передал Иванову и Бородину около 1,208 млрд рублей деньгами, имуществом и услугами имущественного характера. Еще одну взятку, в размере 152 млн рублей, они, как утверждает следствие, получили в 2022 году за общее покровительство. В том же году Иванов и Бородин легализовали часть полученных средств.

Бородина признали виновным в получении взятки в особо крупном размере и отмывании денег. Суд также снял арест с его долей в двух компаниях, земельных участков и другой недвижимости, поскольку ранее это имущество уже передали государству по антикоррупционному иску. Третьим фигурантом дела является Фомин.

В марте «Коммерсантъ» сообщил, что по итогам ознакомления со вторым уголовным делом Иванов согласился заключить с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. ТАСС писал, что соглашение уже подписано. В обмен на переквалификацию обвинения Иванов готов дать показания по коррупционным делам против других чиновников и сообщить о неизвестном следствию имуществе стоимостью в миллиарды рублей.

Иванов просит оставить в его деле только обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Рассмотрение дела началось в конце апреля и проходит в закрытом режиме.

В июле 2025 года Иванова уже приговорили к 13 годам колонии общего режима по другому делу — о растрате 216 млн рублей при покупке паромов для Керченской переправы и легализации более 3,9 млрд рублей, выведенных из банка «Интеркоммерц». Ему также назначили штраф в размере 100 млн рублей и конфисковали имущество.