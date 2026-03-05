Суд отказал бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову в отправке на войну, заявив, что это «привилегия, а не индульгенция»

Мещанский районный суд отказал в удовлетворении иска, который подал бывший заместистель министра обороны России Тимур Иванов, требуя разрешить ему отправиться на войну в Украину. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Иванов подал иск к Военному комиссариату столицы, который отказал Иванову в заключении контракта.

«Суд признал законным действия ответчиков и отказ в заключении с ним контракта на прохождение воинской службы в зоне СВО, посчитав, что возможность искупить свою вину перед Родиной и обществом путем заключения контракта для прохождения службы на СВО — это привилегия, а не индульгенция», — говорится в сообщении пресс-службы.

В своем иске Иванов заявил, что Минобороны России и Военный комиссариат Москвы игнорируют его просьбы заключить с ним контракт и отправить его в зону боевых действий. Он просил признать незаконным бездействие военных и обязать ответчиков «совершить действия по отбору на воинскую службу и заключению контракта».

Замминистра Тимур Иванов был арестован в апреле 2024 года и позднее приговорен к 13 годам колонии общего режима по делу о растрате. В сентябре 2025 года ему предъявили новые обвинения в получении взяток на 1,3 млрд рублей, а также в легализации преступных доходов и незаконном хранении оружия.

