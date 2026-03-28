Бывший замминистра обороны Тимур Иванов по итогам ознакомления со вторым уголовным делом согласился заключить с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. Об этом пишет газета «Коммерсантъ». Иванов заявил, что в обмен на переквалификацию его дела готов дать показания по коррупционным делам против других чиновников. Агентство ТАСС в свою очередь сообщает, что подобное соглашение уже подписано.

В ходе второго уголовного дела бывшему чиновнику Минобороны вменяют получение взяток на общую сумму более 1,3 млрд рублей, легализацию преступных доходов, незаконное хранение оружия и превышение должностных полномочий. Иванов просит квалифицировать его дело только по статье о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).

Взамен он готов «сообщить о противоправной деятельности ряда лиц, занимавших ответственные должности в органах власти», о которых следствию пока неизвестно. О ком идет речь, не уточняется. Соответствующее ходатайство было подано накануне утром. В нем утверждается, что в случае сделки со следствием дополнительные его показания помогут «раскрыть ряд тяжких и особо тяжких преступлений», а также «выявить имущество, подлежащее обращению в доход РФ, стоимостью в миллиарды рублей».

По версии следствия, Иванов в 2018–2023 годах получил одну взятку на сумму не менее 1,185 млрд рублей в виде работ и стройматериалов от Александра Фомина — соучредителя компании «Олимпситистрой», одного из главных подрядчиков военного ведомства. На эту сумму «Олимпситистрой» отреставрировал принадлежащее Иванову здание городской усадьбы в Москве в Чистом переулке и построил усадьбу Панкратово в Тверской области. Последняя принадлежит ООО «Волжский берег», бенефициарами которого были Иванов и его доверенное лицо Сергей Бородин. Еще один эпизод касается строительства бани с котельной рядом с домом бывшей жены замминистра.

Иванов также заявил, что готов дать показания об имуществе, полученном в результате совместной работы с Фоминым, о котором следствию ранее не было известно.

Замминистра Тимур Иванов был арестован в апреле 2024 года и позднее приговорен к 13 годам колонии общего режима по делу о растрате. В сентябре 2025 года ему предъявили новые обвинения в получении взяток на 1,3 млрд рублей, а также в легализации преступных доходов и незаконном хранении оружия.