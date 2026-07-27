Технический университет Мюнхена «не видит проблемы» в организации совместной аэрокосмической конференции с МАИ и китайскими вузами

В Техническом университете Мюнхена (TUM) в ответ на запрос журналистов издания Handelsblatt заявили, что не видят проблемы в том, что учреждение участвует в организации международной аэрокосмической конференции ICASSE, которую с 2017 года проводят китайские вузы и в которой принимают участие российские ученые. В вузе заверили, что на конференции обсуждается «широкий спектр различных тем», а военные технологии, разработанные TUM, на конференции представлены не были. Немецкие эксперты в области безопасности считают такое сотрудничество потенциальной угрозой для Германии.

TUM перечислен на сайте ICASSE в числе научных учреждений, при поддержке которых работает конференция. Также в этом списке — Университет Торонто, Московский авиационный институт (МАИ) и Китайское общество авиационного образования. Главным организатором выступает Шанхайский университет Цзяотун, в июле 2026 года мероприятие состоялось на базе Гонконгского политехнического университета. Конференцию также поддерживают научные журналы Satellite Navigation и Sensors.

Расследование о связях мюнхенского университета с Китаем издание Handelsblatt выпустило в середине июля: в статье говорится, что в конференции принимают участие работающие в TUM специалисты по беспилотным летательным аппаратам, а обсуждаемые в Гонконге технологии имеют очевидное двойное назначение: в их числе управление роями дронов, отслеживание воздушных целей и акустические методы обнаружения беспилотников. В руководящий комитет конференции входит профессор кафедры динамики летных систем TUM Флориан Хольцапфель, опубликовавший несколько научных статей в соавторстве с китайскими учеными.

Журналисты обратили внимание, что параллельно с конференцией в Китае TUM создает «Альянс в области безопасности и обороны» с европейскими компаниями, такими как Airbus, Diehl и Hensoldt. В одной из компаний Альянса — Industrieanlagen-Betriebsgesellschaft mbH (IABG), занимающейся в том числе испытанием летательных аппаратов, ранее работал Хольцапфель, также он связан с еще несколькими оборонными стартапами. Представители компаний от комментариев отказались. Управляющий партнер консалтинговой фирмы Berlin-Risk Дженнифер Хэнли-Гирш назвала такую ситуацию «уязвимостью, о которой партнеры в оборонном секторе должны знать».

«Компании, работающие над такими важными оборонными проектами, должны быть уверены в надежности своих партнеров по исследованиям. Утечка данных может иметь катастрофические последствия как для их репутации, так и с юридической точки зрения», — заявила она.

Что касается сотрудничества с МАИ, который попал под санкции ЕС и США за связи с ВПК, TUM решительно отвергает любые институциональные взаимодействия после начала войны. Однако сотрудничество МАИ с китайскими университетами продолжается, что теоретически создает риск попадания западных военных технологий в руки россиян через китайские институции.